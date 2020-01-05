زبيدة عسول: “مستعدون للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس تبّون”

أبدت المحامية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، عن رغبتها في قبول المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكدت عسول التي كانت من ضمن الرافضين لاجراء الانتخابات، ومن دعاة المرحلة الانتقالية،” أنها لا تمانع في المشاركة في “حوار جاد” مع الرئيس الجديد.

واشترطت زبيدة عسول أن يسبق أي مبادرة حوار اجراءات تهدئة ووضوح في الرؤية، مشيرة أن الرئيس الجديد المنتخب بالأغلبية يمكنه أن يعوّض ما أسمته “نقصا في الشرعية” الناتجة عن طريقة انتخابه، وذلك عبر اجراءات فعلية وعملية تتيج للخروج من الأزمة.