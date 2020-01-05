زبيدة عسول: “مستعدون للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس تبّون”

الأولى
عن وافي مهاجري 323

أبدت المحامية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، عن رغبتها في قبول المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكدت عسول التي كانت من ضمن الرافضين لاجراء الانتخابات، ومن دعاة المرحلة الانتقالية،” أنها لا تمانع في المشاركة في “حوار جاد” مع الرئيس الجديد.

واشترطت زبيدة عسول أن يسبق أي مبادرة حوار اجراءات تهدئة ووضوح في الرؤية، مشيرة أن الرئيس الجديد المنتخب بالأغلبية يمكنه أن يعوّض ما أسمته “نقصا في الشرعية” الناتجة عن طريقة انتخابه، وذلك عبر اجراءات فعلية وعملية تتيج للخروج من الأزمة.

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