زبدي يكشف نحو اطلاق تطبيق الكتروني يمكن المواطن التبليغ عن قضايا الفساد

كشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ورئيس المنتدى الوطني للمواطنة, مصطفى زبدي, عن مشروع لإطلاق تطبيق الكتروني من أجل تمكين المواطنين من التبليغ عن قضايا الفساد عبر هواتفهم الذكية.

وكشف السيد زبدي على هامش لقاء نظمته الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالمركز الدولي للمؤتمرات, بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد, أن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك والمنتدى الوطني للمواطنة, بصدد الإعداد لإطلاق في الأسابيع القليلة المقبلة, تطبيق الكتروني متاح لكافة المواطنين بهدف رفع مختلف انشغالاتهم وشكاويهم مضيفا أن هذا التطبيق يشمل أيضا على ركن خاص بالتبليغ عن قضايا الفساد ورفعها إلى الجهات المختصة وأوضح أن هذا التطبيق الذي يتم الإعداد له بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا مع الأجهزة الأمنية المختصة و هدفه زرع الطمأنينة في المواطنين وتجاوز بعض المخاوف من التبليغ بصفة مباشرة لدى الأجهزة الأمنية, ومن شأنه رفع عدد قضايا الفساد المبلغ عنها وأضاف رئيس المنظمة أنه سيتم فرز التبليغات الواردة من المواطنين ورفعها مباشرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازم…