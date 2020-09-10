رياض محرز يقترب من ريال مدريد

ج.ن



دخل نادي ريال مدريد في مفاوضات رسمية، مع الجناح الجزائري “رياض محرز”، لمعرفة رأيه حول الإنتقال إلى النادي الملكي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة “الماركا” الإسبانية، فإن مسئولي ريال مدريد، قد أجروا اتصالاً هاتفياً مع “رياض محرز”، لمعرفة رغبته حول الإنتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن الصفقة ستظل متوقفة على نجاح إدارة “المرينغي” في التخلص من “غاريث بيل” هذا الصيف.

وخطف رياض محرز، الأضواء من نجوم الكرة الأوروبية، الموسم الماضي، بفضل تألقه مع فريقه مانشستر سيتي، امتداداً لبروزه اللافت أيضاً مع “الخضر” الذي قاده لتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وأكمل رياض محرز موسمه الماضي بتعداد بلغ 1941 دقيقة لعب، وهو رقم أحسن من الموسم الماضي، حيث لم يشارك سوى في 1339 دقيقة، كما تمكن الموسم الفارط من تسجيل 11 هدفا، وهو رقم يزيد عن الموسم الماضي الذي وقف فيه تعداد التهديف عند 7 أهداف فقط، وساهم أيضا في 9 تمريرات حاسمة ما يعني أن رياض محرز يساهم في هدف واحد لناديه في أقل من 100 دقيقة أو نحو مقابلة وهو رقم جيد بالنسبة للاعب جناح، وغير بعيد عن رقم ستيرلينغ وأحسن من أرقام اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي لعب توقيتا أطول من محرز بلغ 2029 دقيقة ولم يسجل سوى 6 أهداف وحتى تمريراته الحاسمة أحسن من الدولي البرتغالي الذي ساهم في سبع تمريرات، ما يعني أن أحسن من لعب على الجناح الأيمن في الفريق السماوي هو رياض محرز، وحتى الصغير الدولي الإنجليزي فودان لم يلعب سوى 892 دقيقة، سجل فيها خمسة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين، ويرتبط الجناح رياض محرز (29 سنة) مع نادي مانشستر سيتي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.

وبدأ محرز مسيرته في صفوف الفئات العمرية لنادي سارسيل الفرنسي قبل أن ينضم إلى نادي كيمبر الهاوي العام 2009. وفي العام التالي انتقل إلى لوهافر. لعب في البداية في الفريق الرديف ضمن الدرجة الثانية قبل أن تتم ترقيته إلى الفريق الأول إذ سجل له 6 أهداف قبل التوجه إلى ليستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية وتحديدا في جانفي 2014.

ويدافع محرز عن ألوان المنتخب الجزائري وخاض في صفوفه أول مباراة دولية في 31 ماي 2014 ضد أرمينيا وكان ضمن التشكيلة الرسمية التي خاضت غمار كأس العالم في البرازيل حيث لعب مباراة واحدة.