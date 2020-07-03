رياض محرز يتصدر قائمة أغلى صفقات انتقال اللاعبين العرب

ج.ن

لا زال الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يتصدر قائمة أغلى صفقات انتقال اللاعبين العرب في مختلف البطولات.

الدولي الجزائري يتقدم على المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والمغربيين حكيم زياش وأشرف حكيمي، المنضمين حديثا لكل من تشلسي، وإنتر ميلان على التوالي، وجاء إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي، في المركز الخامس.

وانتقل الجناح رياض محرز (27 سنة) في الـ 10 من جويلية 2017، من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي الإنجليزيَين، لِمدّة 5 مواسم، وبِقيمة 67.8 مليون أورو. لِيتربّع الدولي الجزائري على عرش “الميركاتو” الصيفي في تلك الصائفة.

وبعد انتقاله إلى “السيتي” شهدت مسيرة محرز تحولا كبيرا سواء مع فريقه الجديد أو مع المنتخب الوطني، حيث توج بأربعة ألقاب مع فريقه في موسم واحد وهي كأس الدرع الخيرية، كأس الرابطة الانجليزية للمحترفين، كأس الاتحاد الانجليزي، لقب الدوري، قبل أن يتبعها بلقب كاس أمم إفريقيا 2019 مع “الخضر” في مصر يوم 19 جويلية من العام الماضي.

يشار أن رياض محرز، الذي يقضي موسمه الثاني بألوان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بات محل أطماع عديد النوادي الأوروبية، على غرار ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث دخل الأخير دائرة المهتمين بنجم المنتخب الجزائري، علما أن النادي الإنجليزي لن يمانع إطلاقا تسريح رياض لأي ناد يود الظفر بخدماته، مشترطا مقابل ذلك ضرورة التقدم بعرض يليق بقيمة رياض محرز، والذي يقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني، أي بزيادة 20 مليون جنيه إسترليني على القيمة التي دفعها السيتي لنادي ليستر من أجل التعاقد مع نجم “الخضر”.