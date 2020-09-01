رياض محرز مرشح لخلافة ميسي في برشلونة

ج.ن

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن قائمة المرشحين لخلافة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق برشلونة.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لخلافة ميسي، اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الذي حل في المركز الثالث كأفضل اللاعبين الذين يمكنهم تعويض البرغوت الأرجنتيني.

وفضلت جماهير البارسا التعاقد مع اللاعب الأوروغوياني دي أراسكايتا في المركز الأول، يتبعه البرازيلي نيمار داسيلفا، ورياض محرز في المركز الثالث.

لم يبق لرياض محرز، وفريقه مانشستر سيتي، غير منافسة رابطة أبطال أوربا، التي اعترف المدرب غوارديولا بأنها هدفه الأول هذا الموسم، ومن حقه الحلم بها خاصة أن الفريق مرشح لبلوغ الدور الربع النهائي لمواجهة إما جوفنتوس أو ليون، وكلاهما في متناول الفريق السماوي، كما أن رياض محرز سيدخل المنافسة وقد أغلق باب الدوري وأرقامه هذا الموسم أحسن بكثير من الموسم الماضي من حيث اللعب وأيضا من حيث التسجيل أو المساهمة في التهديف، مقارنة بموسمه الأول مع فريق مانشستر سيتي بالرغم من أن الفريق فقد الدوري لصالح ليفربول كما فقد كأس الرابطة.

وأكمل رياض محرز موسمه الماضي بتعداد بلغ 1941 دقيقة لعب، وهو رقم أحسن من الموسم الماضي، حيث لم يشارك سوى في 1339 دقيقة، كما تمكن هذا الموسم من تسجيل 11 هدفا، وهو رقم يزيد عن الموسم الماضي الذي وقف فيه تعداد التهديف عند 7 أهداف فقط، وساهم أيضا في 9 تمريرات حاسمة ما يعني أن رياض محرز يساهم في هدف واحد لناديه في أقل من 100 دقيقة أو نحو مقابلة وهو رقم جيد بالنسبة للاعب جناح، وغير بعيد عن رقم ستيرلينغ وأحسن من أرقام اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي لعب توقيتا أطول من محرز بلغ 2029 دقيقة ولم يسجل سوى 6 أهداف وحتى تمريراته الحاسمة أحسن من الدولي البرتغالي الذي ساهم في سبع تمريرات، ما يعني أن أحسن من لعب على الجناح الأيمن في الفريق السماوي هو رياض محرز، وحتى الصغير الدولي الإنجليزي فودان لم يلعب سوى 892 دقيقة، سجل فيها خمسة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين، ونكاد نجزم بأن رياض محرز سيكون الخيار الأساسي في تشكيلة غوارديولا في المباراة القادمة في إياب ثمن نهائي رابطة أبطال أوربا أمام ريال مدريد وكان في لقاء الذهاب قد شارك أيضا أساسيا ولعب 90 دقيقة.

ويرتبط الجناح رياض محرز (29 سنة) مع نادي مانشستر سيتي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.