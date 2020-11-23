رياض محرز على أعتاب عملاق إيطاليا جوفنتوس

ج.ن

يبدو أن الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، سيكون محورا للاهتمام خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، قال إن محرز عاد بقوة لدائرة اهتمامات نادي جوفنتوس، مع اقتراب موعد ميركاتو الشتاء لعام 2021.

وأشار المصدر إلى أن الفكرة بدأت من مانشستر سيتي نفسه، الساعي لضم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب السيدة العجوز، بناء على طلب من المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

الموقع شدد على أن العرض المقدم من السيتي يبدو مغريا من الوهلة الأولى، حيث يتضمن التنازل عن خدمات محرز بجانب دفع 40 مليون يورو لبطل إيطاليا، نظير الظفر بجهود ديبالا.

ويعاني محرز من تراجع مستواه بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي مع كتيبة الفريق السماوي، وربما يمثل الانتقال لجوفنتوس دفعة نحو استعادة البريق مرة أخرى.

ويبدو أن محرز لا يتواجد ضمن خطط غوارديولا الخاصة بإعادة بناء فريق جديد”. ويتعامل غوارديولا مع الدولي الجزائري بطريقة تدعو للتأمل والاستغراب في آن واحد، إذ أنه من جانب لا يتوقف عن مدح قائد “الخضر” بالكلام المعسول أمام العدسات والصحافيين، ومن جانب آخر، لا يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية إلا في حالات الطوارئ أو لتدوير اللاعبين، وذلك ليس في الآونة الأخيرة أو من بداية الموسم، بل منذ ضمه من ليستر في 2018، مقابل مبلغ مالي تجاوز حاجز 60 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن قائد “محاربي الصحراء” يرتبط بعقد مع السيتي يستمر حتى صيف 2023، ويتقاضى راتبا سنويا يقدر بـ10 ملايين يورو.