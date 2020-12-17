رياض محرز ضمن قائمة أفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020

ج.ن

تواجد الجزائري، رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي، ضمن تشكيلة أفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020، وذلك وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم «IFFHS»، الذي كشف عن التشكيلة الأفضل للاعبي القارة السمراء، والتي تواجد الدولي الجزائر.

وخطف رياض محرز، الأضواء من نجوم الكرة الأوروبية، هذا الموسم، بفضل تألقه مع فريقه مانشستر سيتي، امتداداً لبروزه اللافت أيضاً مع “الخضر” الذي قاده لتحقيق التأهل لنهائيات كاس أمم افريقيا 2022، كما دخل اللاعب الدولي الجزائري، نادي اللاعبين الأفارقة الذين تمكّنوا من تسجيل وصناعة (تمريرة حاسمة) 100 هدف – على الأقل – في البطولة الإنجليزية.

وبات محرز يجمع في رصيده 61 هدفا و41 تمريرة حاسمة.

وضمت تشكيلة أفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020 على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا “أجاكس الهولندي – الكاميرون”.

خط الدفاع: أشرف حكيمي “إنتر ميلان الإيطالي – المغرب” – كاليدو كوليبالي “نابولي الإيطالي – السنغال” – نايف أكرد “رين الفرنسي – المغرب” – علي معلول “الأهلي – تونس”.

وسط الميدان: حكيم زياش “تشيلسي الإنجليزي – المغرب” – إدريسا جايي “باريس سان جيرمان – السنغال” رياض محرز “مانشستر سيتي الإنجليزي – الجزائر”.

خط الهجوم: ساديو ماني “ليفربول الإنجليزي – السنغال” – بيير إيمريك أوباميانغ “آرسنال – الغابون” – محمد صلاح “ليفربول الإنجليزي – مصر”.