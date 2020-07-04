رياض بودبوز يعود للملاعب بعد غياب 4 أشهر

ج.ن

خاض اللاعب الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز، اليوم السبت، أوّل مباراة له في صفوف فريقه سانت إيتيان الفرنسي، بعد غياب دام نحو أربعة أشهر.

وكان تاريخ الـ 8 من مارس الماضي، آخر موعد لِصانع الألعاب رياض بودبوز وفريقه سانت إيتيان مع المنافسة، لمّا واجها الضيف نادي بوردو بِرسم منافسة البطولة الفرنسية.

وبات رحيل الدولي الجزائري عن سانت إيتيان الفرنسي مسألة وقت، بعد أن عجز عن وضع بصمته، فضلاً عن العبء المالي الذي يكلّف خزينة الفريق، مقابل أداء محدود أظهره طيلة أطوار الموسم.

يذكر أن بودبوز شارك في 29 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي أسهم فيها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. ويرتبط الأخير بعقد مع سانت إيتيان يمتد حتى سنة 2022.

ويستعد رياض بودبوز وفريقه سانت إيتيان لِمواجهة نادي باريس سان جيرمان، بِرسم نهائي كأس فرنسا، مساء الـ 24 من جويلية الحالي.