رياح قوية في 7 ولايات تتعدى و أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية

الأولىالولايات
عن إلياس بن عبيد 1

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في تنبيه لها من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم/سا.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية: أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة، الوادي، ورقلة وإليزي.

صلاحية النشرة بداية من صبيحة اليوم وتستمر إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

حذّرت نشرية خاصة من سقوط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية.

وحسب بيان لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، سككيدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة وميلة.

وجاء في ذات البيان، أن كمية الأمطار تتعدى30 ملم محليا، أما صلاحية النشرية فستكون إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء.

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