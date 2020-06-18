رياح قوية تهب على 7 ولايات اليوم أخبار الجزائر

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيه من الدرجة الأولى يفيد بهبوب رياح قوية على المناطق الجنوبية تتعدى سرعتها 50كم في الساعة.

حسب التنبيه، فإن الولايات المعنية هي كل من ولايات تندوف، بشار، النعامة، بالإضافة إلى البيض، الأغواط، غرداية وورقلة.

وهذا بداية من التاسعة صباحا من نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية، فإن الرياح القوية ستتسبب في تطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية