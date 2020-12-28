رياح قوية تصل إلى90 كم/سا على أغلب المناطق الساحلية

الأولىالولايات
عن إلياس بن عبيد 1

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية،عن استمرار النشرية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح قوية تصل إلى90 كم/سا على اغلب المناطق الساحلية.

وجاء في النشرية أن الولايات المعنية: الشلف،تلمسان،تيزي وزو،الجزائر العاصمة،مستغانم، معسكر، وهران، بومرداس تيبازة، عين تموشنت، غليزان، بجاية،البليدة، جيجل،سكيكدة، عنابة والطارف.

صلاحية النشرية ستكون إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية،إستمرار النشرية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح قوية تتعدى 90 كم/سا على اغلب السواحل الوطنية.

وجاء في ذات النشرية أن البحر سيكون شديد الهيجان وعلو الأمواج سيصل إلى 5 أمتار طيلة نهار اليوم.

أما السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي،الغزوات، سكيكدة، عنابة،جيجل، بجاية، أزفون، دلس، بوهارون الجزائر العاصمة، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف والقالة.

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك