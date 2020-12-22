رونو الجزائر تقدم هبة ب12 سيارة من نوع “داسيا” لقطاع التكوين

كشف بيان لوزارة التكوين المهني والتمهين إن مصالحه استلمت هبة ب12 سيارة سياحية من نوع داسيا من مؤسسة رونو الجزائر موجهة للتكوين البيداغوجي ، في مبادرة هي الأولى من نوعها التي تعكس مدى تجسيد الشراكة التي تربط قطاع التكوين المهني بالقطاع الاقتصادي ،وقد أشرف على عملية استلام هذه الهبة حسب البيان ، كل من مدير التكوين المتواصل والعلاقات بين القطاعات، ومدير التنمية والتخطيط ، وتأتي هذه المبادرة كنتيجة للشراكة الديناميكية بين قطاع التكوين المهني ومؤسسة رونو الجزائر والتي تسمح بتدعيم العديد من التخصصات المهنية المتعلقة بالميكانيك والصيانة بأنواعها بعتاد بيداغوجي بالإضافة إلى عرض آخر التكنولوجيات المستعملة من قبل منتجي السيارات والمركبات، وهذا لصالح المتكونين والأساتذة لضمان تجسيد التواصل الاقتصادي بين مؤسسات الدولة الجزائرية وخلق تعاون في كافة المجالات .

محمد بن ترار