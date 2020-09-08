رونالدو يحقق إنجازا أوروبيا ويقترب من إسقاط دائي “فيديو”

ج.ن

أحرز كريستيانو رونالدو نجم وقائد منتخب البرتغال، هدفي منتخب لبلاده في شباك نظيره السويدي، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدون الهدف الأول بطريقة رائعة، بعدما سدد ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة، مباشرة باتجاه المرمى سكنت شباك أولسين الحارس السويدي، والثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وهذا هو هدفه الـ 57 من ركلة حرة مباشرة في مسيرته، من بينها 10 مع منتخب بلاده.

ووصل “صاروخ ماديرا” إلى الهدف 101 مع منتخب بلاده، وهو يسعى لكسر رقم اللاعب الإيراني على دائي القياسي لأكبر عدد من الأهداف مع المنتخبات برصيد 109 أهداف.

وخاض رونالدو -نجم مانشستر يونايتد، وريال مدريد سابقا، ومهاجم جوفنتوس حاليا- اليوم المباراة رقم 165 له بقميص منتخب “برازيل أوروبا”.