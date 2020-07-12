روسيا تنجح في تجريب أول لقاح ضد كوفيد 19

أعلن مدير معهد الطب والبيو-تكنولوجيا بجامعة سيشينوف بروسيا عن الانتهاء بنجاح من التجارب على أول لقاح ضد كوفيد 19

وأشار فاديم تاراسوف إلى أن الموجة الأولى من الأفراد المتطوعين الذي اختبر فيهم اللقاح ستخرج من المستشفى هذا الأربعاء بينما ستخرج الموجة الثانية في 20 جويلية الجاري بعد إتمام التجارب بنجاح.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الجمعة الماضية عن بداية المرحلة الأخيرة من التجارب الكلينيكية للقاح ضد فيروس كورونا. وقد تم الحصول على النتائج بالتعاون مع المركز الوطني الروسي للأبحاث وعلوم الأوبئة.