روسيا تنتج أول لقاح لكورونا شهر سبتمبر المقبل

أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم السبت، أنه من المقرر إنتاج لقاحين من تطوير مركز فيكتور ومعهد باسم “غامالي” في شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما نقلته الصحافة الروسية.

وقالت غوليكوفا: “فيما يخص المواعيد… ومتى من المتوقع إنتاج اللقاح في عام 2020… هناك ثلاث مؤسسات رائدة في هذا المجال. بينها المؤسسة الفيدرالية، معهد غامالي، الجميع يعرفه جيدًا، وهو يعمل بالتعاون مع المعهد الثامن والأربعين بوزارة الدفاع الروسية. وستجري التجارب السريرية في معهد غامالي والمعهد الثامن والأربعين لوزارة الدفاع بين شهري جوان وأوت 2020… وبناءً على ذلك، فإن الإنتاج الصناعي المفترض سيكون في سبتمبر