روسيا تعلن عن دواء لا مثيل له في العالم لمعالجة كورونا

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية،عن تطوير دوائين لا مثيل لهما في العالم لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد حسب ما نشرته وكالة روسيا للاخبار

ووصفت رئيسة الوكالة، فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء مع رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، أول العقارين الفريدين بأنه “بمثابة ترياق لعدوى كورونا”، موضحة أن الدواء يؤثر مباشرة على الجراثيم المسببة للفيروس وتصل نسبة فعاليته الى 99%.

وتابعت: “إذا أثبتت اللقاحات السريرية فعالية هذا العقار فإنه سيصبح أول دواء آمن وفعال ذا أثر مباشر ضد الفيروس لم يظهر بعد مثيل له في العالم”.