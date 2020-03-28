روسيا تعلن تطوير دواء لعلاج كورونا

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا “كوفيد-19″، على أساس عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا.
وقالت الوكالة في بيان لها اليوم السبت، أن المركز العلمي الإنتاجي “فارم زاشيتا” التابع لها ، “نجح في وضع خطة لعلاج عدوى فيروس كورونا على أساس عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية”.
أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا “كوفيد-19″، على أساس عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا.