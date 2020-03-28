روسيا تعلن تطوير دواء لعلاج كورونا

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا “كوفيد-19″، على أساس عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم السبت، أن المركز العلمي الإنتاجي “فارم زاشيتا” التابع لها ، “نجح في وضع خطة لعلاج عدوى فيروس كورونا على أساس عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية”.