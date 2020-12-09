روسيا تطلق التأشيرة الإلكترونية بداية من 1 جانفي

أعلنت روسيا، عن إطلاق التأشيرات الإلكترونية بداية من جانفي المقبل، كما أوردت وكالة “سبوتنيك” الحكومية للأنباء.

قال رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندريه إغناتييف، اليوم الأربعاء، إن إطلاق التأشيرات الإلكترونية اعتبارًا من 1جانفي سيزيد من تدفق السياح إلى روسيا.

وأضاف إغناتييف: “تطلق بلادنا تأشيرات إلكترونية للقادمين من 52 دولة أجنبية في بداية عام 2021 ، اعتبارًا من 1 جانفي… وكان يجب أن يزداد التدفق، مقارنة بعام 2019، إلى 20 في المئة لولا الجائحة.

والآن تغير الوضع، لكننا ما زلنا نتوقع زيادة الطلب على الرحلات إلى روسيا بعد إدخال التأشيرات الإلكترونية”.