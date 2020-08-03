روسيا تخطط لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح كورونا شهريا بحلول 2021

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الإثنين، أن بلاده تخطط لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح ضد فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021، حسبما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأدلى مانتوروف بتصريحات صحفية جاء فيها:” سوف يعتمد حجم إنتاج اللقاح على احتياجات نظام الرعاية الصحية، كما من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “جامالي” في سبتمبر المقبل.

قبل أن يضيف:” وفقا للتقديرات الأولية سنتمكن من ضمان إنتاج عدة مئات الآلاف من الجرعات من اللقاح شهريا مع زيادة لاحقة إلى عدة ملايين بحلول بداية العام المقبل”، مشيرا إلى أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان تنفيذ هذه الخطط.

للإشارة فقد أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسيفي وقت سابق أنه يتم تطوير 26 نوعا مختلفا من اللقاحات ضد فيروس “كورونا” على أساس تجارب 17 منظمة علمية، موضحة أن لقاحا واحدا طوره مركز “جامالي” اجتاز التجارب السريرية على المتطوعين.

كما أشارت ذات الهيئة، إلى أن مركز “فيكتور” الروسي قام أيضا بتطوير لقاح على 6 منصات تكنولوجية مختلفة، ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهم في سبتمبر المقبل، والثاني في أكتوبر من هذا العام.