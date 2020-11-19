روبايين: قانون المالية جاء لدعم الصادرات خارج المحروقات والصناعات التحويلية

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين أن غالبية المواد التي تضمنها قانون المالية لسنة 2021 جاءت للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتسهيل عملية التصدير والاستيراد.

وأشاد روباين بادراج مادة قانونية في قانون المالية تم من خلالها تخصيص ميزانية لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة وكذا إعطاء الأولوية لقطاع الفلاحة والصناعات التحويلة والتجارة الخارجية

وأكد ذات المتحدث في تصريح لوسائل إعلام محلية أن القانون جاءت فيه مواد قانونية تحث على الاستثمار في الصناعات التحويلية بالولايات الجنوبية وهو مايعتبر مكسب كبير لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية في الجزائر