رواندا تصنّع أوّل سيّارة “فولكس واغن” في إفريقيا

شرع مصنع العاصمة الرواندية “كيغالي” التابع لأكبر منتج للسيارات في أوروبا “فولكس واغن”، الإنتاج في رواندا، ليكون أول مصنع للسيارات في افريقيا ينتج سيارات محلية.

ويعتبر إنتاج أول سيارة “صنع في رواندا”، خطوة كبيرة في استراتيجية خلق فرص العمل والتصنيع وتنويع اقتصادها التي يعتمدها الاقتصاد الرواندي وقبل كل شيء ستعمل رواندا على تصدير المركبات.

وحضر الرئيس الرواندي بول كاغامي حفل اطلاق أول سيارة محلية الصنع، الذي أراد أن يحتفل بهذه “اللحظة التاريخية”.

وعبّر الرئيس عن سعادته الكبيرة لرؤية السيارات الألمانية التي يتم إنتاجها الآن في بلده “فخرًا بأفريقيا”.