رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يهاجمون وزارة الصحة

بعد عجزها عن تشخيص حالات الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجزائر و خلطها الدائم و المتكرر بين ولايات المصابة بفيروس و عدد الوفيات في كل من ولاية تناست ككل مرة ولاية باتنة التي سجلت أمس اول حالة وفاة و التي كانت لرجل عائد من ولاية بوفاريك و الذي يعمل كسائق كما هو مبين في بيان الولاية أسفل

و بالنسبة لعدد الإصابات فولايةباتنة وصلت إلى ثامن إصابة لها إلى حد الساعة لكن وزارة الصحة لا علم لها بهاذا البيان

مما جعل رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك يهاجمون وزارة الصحة في التعليقات و يذكرونها بهاته البيانات الصادرة عن ولاية باتنة بالخصوص

في جهة أخرى ولاية سكيكدة مديرية الصحة لولاية سكيكدة احصت خمسة إصابات جديدة مؤكدة اي بمجموع 12 إصابة لكن وزارة الصحة قالت ان الإصابات وصلت إلى 8 فقط وسط ذهول و استغراب المواطنين مشككين في مصداقية الوزارة و عدم التنسيق بين الوزارة و مديرياتها الولائية