رمضان ينتقم من كورونا

بقلم: احسن خلاص

لا تزال الأزمة التي نمر بها تولد الروائز التي تسبر غور المجتمع ومدى قدرته على مواجهة الأزمات والمصاعب من خلال رد فعل جماعي منضبط ومنسجم وواع. فبعد يومين أو ثلاث من قرار الحكومة فتح المحلات التجارية التي ظلت مغلقة طوال الأيام الخالية من الحجر تبين أن عمليات التوعية والتحسيس المكثفة التي شارك فيها الإعلام والسلك الطبي لم تجد نفعا أمام الإقدام المكثف للمستهلكين على السلع لاسيما الألبسة والحلويات وهو ما اضطر الحكومة ذاتها إلى إعادة غلقها مجددا تفاديا للكارثة.

لم يعد للأزمة وجود في الأذهان اليوم بل اقتصر وجودها على المواقع الافتراضية ووسائل الإعلام التي تبث كل يوم نتائج تطور عدد ضحايا الجائحة، فقد غادرت الأذهان بعد أن قضى عليها رمضان وصفد شياطينها. ونكاد نجزم أنه لو فتحت المساجد لشهدت جموعا غفيرة من المصلين وقد اصطفت وراء الأئمة لتأدية صلاة التراويح ولو فتحت المقاهي والمطاعم لامتلأت عن آخرها وكذا المساحات التجارية الكبرى والمنتزهات والملاعب.

ولعل من المفارقات العجيبة أنه في وقت كان ينتظر أن يرتقي سلوك الحجر الصحي من مستوى الإكراه إلى مستوى السلوك الاجتماعي المتبنى من طرف المجتمع فإن الواقع قدم مؤشرات مخالفة تماما لهذه الفرضيات فقد كانت الحملة التوعوية قوية في البداية وشارك فيها الجميع ورضي الكل بالحجر كملجأ وحيد للوقاية من انتشار الفيروس قبل أن تتحول إلى مجرد إكراهات تتولى مصالح الأمن السهر على الامتثال لها تفاديا لما لا تحمد عقباه.

كانت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين قد تقدمت للحكومة باقتراح فتح المحلات التجارية لإتاحة تنشيط بعض المهن التي تضررت في المدة الأخيرة جراء التوقف عن العمل وكان رئيسها الحاج الطاهر بولنوار قد أكد أن المشكلة لا تكمن في فتح المحلات بل في احترام قواعد الوقاية من نظافة وتعقيم وتباعد غير أن الحكومة بدل أن توفر الشروط المطلوبة لجأت إلى غلق المحلات من جديد دون مراعاة الضرر الذي يمكن أن يلحق بالتجار الذين يكونون قد مونوا محلاتهم بمخزون من السلع لاسيما صانعي الحلويات الرمضانية تحسبا لاقتراب العيد.

لقد شهدت مناطق عديدة من الوطن لاسيما الريفية منها ردة واضحة عن إجراءات الوقاية وعلى رأسها الحجر الصحي وهي التي كانت مثالا يقتدى به في التأهب الجماعي من أجل إنجاح حجر صحي كامل مصحوب بتدابير وقائية صارمة، مناطق فضلت أن تستسلم لسحر الخرجات الرمضانية التي اعتادت أن تجعله شهر استهلاك بامتياز.

أما الجمعيات التي نجحت في العمل الإغاثي في البدايات الأولى للحجر المصحوب بالعمل التحسيسي فيبدو أن نشاطها تراجع في شهر رمضان أو تقلص إلى الحد الأدنى لا سيما بعد صرف الدولة إعانة الـ10 آلاف دينار لذوي الدخل الضعيف والفئات الهشة التي أثارت طوابير من المواطنين أمام مكاتب البريد.

إنه الاتجاه نحو الردة الجماعية عن صرامة التدابير الوقائية وميل إلى التراخي الذي ولدته انتكاسة نفسية اجتماعية صاحبت حلول شهر رمضان بتقاليده الأسرية والاجتماعية القائمة على الزيارات واللقاءات على موائد الشاي والحلويات.

يقترب الحجر الصحي من يومه الخمسين وقد خلف آثارا نفسية على الفرد والأسرة الجزائرية وأثر على علاقات العمل والتعاملات التجارية في مجتمع لم يتهيأ أبدا لمثل هذه الحالات، وحتى انتشار الانترنت واللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لم ينجح إلا في التخفيف من وطأة الضغط النفسي الذي هيمن على الأفراد والجماعات دون أن يعوض تماما عن الحاجة إلى التواصل الاجتماعي الواقعي والسفر والتنزه والصلوات الجماعية لاسيما في شهر رمضان.

تستعد بلدان متقدمة في الإصابة بالفيروس للبدء في الرفع التدريجي الحجر الصحي على غرار فرنسا التي سينطلق فيها ابتداء من 11 ماي الجاري ويتواصل في ظل حالة طوارئ صحية تصاحب عملية الرجوع عن الحجر الكلي، خطة عرضتها الحكومة الفرنسية على البرلمان الذي ناقشها وصادق عليه لتوضع حيز التنفيذ في الوقت المحدد. غير أن بلوغ هذه الأهداف يعتبر بعيد المنال في بلد مثل الجزائر التي تعيش تراجعا رهيبا في التأهب، فضلا عن أن الحكومة لا تملك تصورا واضحا لتسيير ما بعد الخروج من الحجر ودليل ذلك الارتجالية التي تتخذ بها القرارات المتعلقة بالتعامل الاجتماعي الوقائي مع الفيروس مثل فتح المحلات وغلقها وتقليص مواقيت الحجر في رمضان وغياب التطبيق الصارم لتدابير التباعد في الأسواق وبالأخص أسواق الخضر والفواكه واللحوم.

لقد استنجد الجزائريون برمضان للانتقام من كورونا على طريقتهم الخاصة في ما يشبه التحدي ولسان حالهم يقول: نحن سنقضي شهر رمضان كما كنا نقضيه من قبل وأنت افعل بنا ما شئت فنحن لا نستسلم لتهديداتك ولا نهاب الموت الذي تلوح به، أنت ستذهب قريبا ملوما مدحورا أما رمضان فلن يعود إلا بعد سنة، لو تقرر السلطات رفع الحجر من اليوم فإننا سنخرج عن بكرة أبينا نجوب الشوارع ونعمر المقاهي ونقتني مشتريات العيد، سننتقم منك يا كورونا بفضل الشهر الفضيل.