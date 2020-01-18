رمضان عبان في قلب الصراع

توقفنا في مقال سابق، في سياق امتدادات خطاب الكراهية بين الماضي والحاضر، عند الاتجاهات التي شكلت في مجملها أقطاب الصراع على السلطة خلال المسار الذي اتخذته الحركة الوطنية ووجد في فترة الثورة التحريرية حلبة مناسبة بفعل تزايد طموحات هذه الأقطاب والظروف التي أحاطت بالحرب التي سنشير إلى بعضها.

كان دخول رمضان عبان على خط الثورة بعد خروجه من السجن في فبراير 1955 إيذانا بتحول كبير في مسارها. إذ لم يقض إلا أسابع قليلة في بيته العائلي حتى اتصل به اوعمران، مبعوثا من بلقاسم كريم، طالبا منه أن يكون سندا لرابح بيطاط رفقة “بوقرو” بالمنطقة الرابعة ولاسيما مدينة الجزائر. وهي المهمة التي قبلها وهو على يقين أن الثورة على ما كانت عليه في تلك اللحظة من تشتت للقيادة وضعف الاتصال وغياب تنظيم محكم للجيش ولجبهة التحرير الوطني ومؤسسات موجهة ومؤطرة لا يمكن أن يكتب لها النجاح، ثم أن هذه الثورة إذا ادعت أنها تستهدف تحقيق نصر عسكري على القوات الاستعمارية فإنها تقوم بقفزة في المجهول.

انتقل عبان إلى العاصمة وشرع في اتصالاته الحثيثة، بمساعدة المناضل رباح لخضر، بأفراد اكتسبوا تجربة نضالية في حركة انتصار الحريات الديمقراطية دون أن يكونوا بالضرورة منخرطين في اللجنة الثورية للوحدة والعمل ولما يدخلوا بعد في صفوف جبهة التحرير الوطني الوليدة. وكان هدف عبان من تلك النشاطات، في البداية، هو قطع الطريق أمام زحف الحركة الوطنية الجزائرية لمصالي الحاج عن طريق تأسيس منظمات موازية للتنظيمات المصالية غير أن اعتقال رابح بيطاط في أفريل 1955 كان إيذانا ببدء مرحلة جديدة في حياة عبان النضالية وفرصة لتنامي طموحاته للعب دور قيادي لا يقل ندية عن دور القادة التاريخيين في الداخل والخارج لاسيما وأن الثورة كانت تعاني من فراغ سياسي وتنظيمي رهيب جعل مناضلي جبهة وجيش التحرير تائهين دون توجيهات ثورية ونصوص مرجعية جديدة تعزز بيان أول نوفمبر، يضاف إلى ذلك أن تأخر تزويد المكافحين بالسلاح وبروز الحركات المناوئة لجبهة وجيش التحرير صارا يشكلان معضلة رهنت كثيرا حلم تحقيق انتصارات عسكرية بالرغم من الإرادة التي كانت تحدو الثوار منذ البداية وهم الذين مارسوا حرب العصابات ببطولية نادرة.

لم يكن التحاق عبان بمسار الثورة سلسا وناعما فقد أثارت مشاركته فيها، على مدار 30 شهرا، حساسيات مفرطة لدى رفقائه بسبب تصميمه الأعمى على تجسيد خطوات التغيير التي رسمها هو بذاته دون تنسيق مع قادة المناطق العسكرية آنذاك بما فيهم بلقاسم كريم ومع الوفد الخارجي وعلى رأسه احمد بن بله الذي كان يقدمه المصريون قائدا لجيش التحرير الوطني بالجزائر ومحمد بوضياف الذي عينته مجموعة 22 منسقا لجماعة الستة المفجرة للثورة. وتبين مراسلات عبان إلى الوفد الخارجي حدة اللهجة التي كان يوظفها تجاه رفقائه. وحتى أن أعاد بعض المؤرخين حدة طبعه إلى حالته النفسية التي ورثها عن فترة الاعتقال التي دامت 5 سنوات شن فيها إضرابا عن الطعام إلا أن ما أثار حفيظة “رفقاء السلاح” هو الاتجاه الجديد للثورة الذي دشنه بإقحام التوجهات السياسية التي لم تنخرط في العمل الثوري منذ أول نوفمبر 1954 لاسيما وأن وجوها عُرف عنها استنكارها لتفجير الثورة. فلم يرق لكل من بن بله ومحساس وكريم بلقاسم وبوضياف وزيغوت أن يدخل حلبة الثورة أفراد من الحزب الشيوعي الجزائري مثل اعمر أوزقان ولا من الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري مثل عباس فرحات ولا من جمعية العلماء المسلمين مثل البشير الإبراهيمي ولا حتى من المركزيين من حركة انتصار الحريات الديمقراطية مثل بن خدة ودحلب ومهري ناهيك عن أن يتبوأوا مقاعد قيادية على حساب المبادرين الأوائل بالثورة.

غير أن عبان لم يكن يأبه لأي موقف ناقد أو مضاد بل واصل عمله بكل ثبات وتصميم مبررا توجهه بضرورة الإسراع في استفادة الثورة من قدرات هؤلاء قبل أن تستحوذ عليهم فرنسا الاستعمارية، وكان يردد قولته: “لن أترك شيئا لفرنسا” je ne laisserai rien à la France فقد أثمر عمله “الديكتاتوري” إنشاء تنظيمات اجتماعية ونقابية مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين والاتحاد العام للتجار والحرفيين وإطلاق النشيد الوطني “قسما” للشاعر مفدي زكريا وأدمج التيارات السياسية الأخرى كأفراد في صفوف الثورة وتوج عمله بعقد مؤتمر الصومام الذي أعاد تنظيم الثورة وأعطى لها نفسا سياسيا جديدا وأعاد هيكلة المفاهيم والأولويات الثورية وأرسل بخطاب جديد للعالم حول أهداف الثورة لاسيما بعد أن شد عضده العربي بن مهيدي فصار الرجلان يشكلان توأما ثوريا بامتياز.

سنعود في مقالات لاحقة إلى الخلافات التي أفرزتها التوجهات الجديدة لعبان وتصميمه على المضي بها إلى نهايتها وكيف ولماذا أيقظت الفتنة في صفوف قيادات الثورة التحريرية بمختلف مشاربها وما هي أبعاد تلك الخلافات وما أفرزته من تحولات بدأت باختطاف طائرة أعضاء الوفد الخارجي قبل المراجعات التي قام بها مؤتمر القاهرة في 1957 ومرت باغتيال الرجل على يد رفقائه القياديين العسكريين بتزكية من بعض أعضاء الوفد الخارجي، وتشكيل القيادة العسكرية الثلاثية وصولا إلى التئام القيادات الثورية من جديد في بيت الحكومة المؤقتة في 1958 التي لم تلبث إلا قليلا قبل أن ينهض صراع جديد بينها وبيان قيادة أركان جيش التحرير الجديد وعلى رأسها هواري بومدين. ونختم بعدها بتحليل امتداد هذه الصراعات، التي لم يغلق ملفها، إلى الآن ونحن نعيش حركية سياسية جديدة من أجل مرحلة أخرى لا تتكرر فيها مثل هذه الصراعات.

احسن خلاص