رقمنة التصريح بالعطل المرضية ل 504ألف مؤمن

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة ورقلة حملة إعلامية جديدة حول رقمنة العطل المرضية ، وهي خدمة الكترونية جديدة عبر فضاء الهناء من خلال شبكة الانترنت أو تطبيقها عبر الهواتف الذكية ، الحملة انطلقت من 26 أوت وتستمر إلى غاية الـ 03 من الشهر الجاري .

وهذا لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا ، حيث تم إدراج خدمة رقمية جديدة ، تتعلق بإمكانية التصريح بالعطل المرضية عبر شبكة شبكة الانترنت بواسطة الفضاء الرقمي للهناء ، وذلك دون عناء التنقل لمركز الانتساب و 48 ساعة لإيداع العطلة المرضية ، وكما تسمح هذه الخدمة بإمكانية حصول المؤمن على وصل استلام من هذا الفضاء ، كما يمكن للمؤمن لهم اجتماعيا الاطلاع على خطوات التصريح بالعطل المرضية عبر الانترنت عن طريق الدليل الذي تم وضعه عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بوكالة ورقلة وكذلك عبر فضاء الهناء .

وفي موضوع متصل أكد مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بولاية ورقلة حايك عبد القادر ليومية “الوسط ” انه بإمكان العمّال المؤمن لهم اجتماعيا الراغبين في التصريح بالعطلة المرضية، إيداع بياناتهم رقميا عبر موقع الهناء التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية دون الحاجة للتنقل ، موضحا في ذات الصدد أن العمال والمؤسسات، خاصة أن حالة غالبية العمال الراغبين في هذه الخدمة ويتعذر عليهم التنقل بحكم الوضعية الصحية وبعد المسافات بالمناطق الجنوبية ، مؤكدا أن عدد المؤمنين اجتماعيا على مستوى الصندوق أكثر من 504 ألف مؤمن اجتماعيا من بينهم مايفوق 358 ألف ناشط موزعين عبر 25 وكالة تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية .

أحمد بالحاج