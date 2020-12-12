رفع جملة انشغالات للمديرية الجهوية بالبليدة

رفعت جمعية مكتتبي سكنات عدل2 لولاية المدية جملة من الانشغالات الى المديرية الجهوية بالبليدة تمثلت اساسا في مسالة تسليم قرارات الاستفادة، نتائج الطعون لاسيما الملفات الطبية ، وملفات أخرى وذلك من خلال إرسالية كتابية تضمنت إضافة لأرضية المطالب المذكورة، انشغالات متفرقة لمختلف المشاريع سلمها رئيس الجمعية قروامسة مصطفى نهاية الأسبوع للمدير الجهوي بغية النظر فيها.

ونشرت الجمعية على صفحتها بالفايسبوك أمس بعض المعلومات التي تحصلت عليها من مصالح المديرية الجهوية، فبخصوص ملف قرارات الاستفادة ، فقد أكدت المصلحة المعنية انها سترسل هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وبشأن دراسة الملفات الطبية فلم يتم جلب آية معلومة بحكم غياب المكلفة بهذه العملية، وعن المشاريع فقد تم التأكيد على أن جميع المشاريع المتبقية المبرمجة تم اختيار شركات إنجاز لها وستبدأ في الأشغال قريبا، وخص البيان بالذكر مشاريع 400 العمارية، 140 بالبرواقية، 500+767 بني عطلي،و بخصوص مشاريع 400 قصر البخاري، 30 العزيزية، 100 بني سليمان، فلا تزال ملفاتها على مستوى لجنة الصفقات العمومية بالعاصمة.

ر. بوخديمي