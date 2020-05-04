رفع المعنويات ثقافة هامة في إدارة الأزمات

*الحجر الصحي هو البديل المتاح للوقاية

*التعقيم ليس كافيا للحد من انتشار الفيروس

حاوره :محمد مرواني

في حوار صحفي خص به “الوسط” قال الدكتور الطبيب العام “محمد كواش ” أن عدد الاهتمام بالجانب النفسي للمصابين بفيروس “الكورونا ” الذين يتلقون لعلاج طبي مكثف بالمراكز الطبية المتخصصة قد يؤدي إلى تفاقم الحالات وصعوبة التكفل بالحالة التي ترفض تدابير علاجية معنية وحذر الطبيب العام والذي ينشط في مجال الإعلام الصحي من الاستعمال المفرط والغير مدروس لأدوات التعقيم بالمنازل وبمختلف المؤسسات ومرافق الدولة العمومية مشيرا إلى طرق سليمة في استعمال وسائل الوقاية التي تستعمل بشكل يومي لمواجهة مخاطر وباء “فيروس الكورونا ” واعتبر المختص والخبير الدولي في السلامة المروية والطب العام أن هناك انعكاسات سلبية وخطيرة للغاية على الأعوان والإطارات المكلفة بتسيير الأزمة خاصة المعنية بالمواجهة المباشرة إذ لم تكن هناك مرافقة نفسية نوعية ورفع للمعنويات وتنظيم أنشطة دعم وتحفيز رسمية وجمعوية وفي ذات السياق نوه الدكتور بالمجهودات الجبارة التي يبذلها أعوان وإطارات الدولة من عمال البلديات وموظفي مختلف مصالح الإدارات المعنية بالمواجهة وأسلاك الأمن والدرك والجيش الوطني الشعبي في مواجهة “فيروس الكورونا”.

*كيف ترون الجانب النفسي في التكفل بالمصابين ب”الفيروس الفتاك ” ؟

*أتقدم بالشكر الجزيل ليومية “الوسط” على هذه الالتفاتة الإعلامية المتميزة التي تتيح للأطباء تناول موضوع الراهن وهو “فيروس الكورونا ” المستجد ومجهودات الدولة في التكفل بالحالات الموجودة بالنسبة للجانب النفسي في المرافقة والعلاج لذي لم يتح بعد فهو جانب هام للغاية خاصة وان المصاب يحتاج لحصص دعم نفسية ولمتابعة مستمرة من أخصائيين نفسانيين ولاستماع لكل انشغالاته الصحية واعتقد أن الاهتمام بهذا الجانب يكتسي أهمية خاصة مع مؤشرات هامة عن استقرار الحالات في عدد من الولايات وفي اعتقادي أن المرافقة النفسية تكمن في وضع الاطمئنان لدى المصاب بأنه سيعالج وسيتخلص من الوباء بالعلاج والمرافقة كما يؤكد الجانب النفسي وجود فريق طبي متخصص وإمكانيات متاحة أمام المصاب تتكفل بحالته الصحية وهذا خطاب مهني في اعتقادي يجب أن يصل للمصابين الذين يجب إبعادهم عن أي انفعالات وإشاعات.

*ما هي أهم المقترحات التي ترافعون عنها لمواجهة “الوباء “؟

*تقدمت بعدد من المقترحات للوزارة الوصية واللجنة الوطنية المكلفة ضمن حصص وأعمال منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي وحتى في بعض وسائل الإعلام منها “الوسط” إذ أكدت على ضرورة تكثيف أجهزة الكشف الطبية للفيروس قبل حلول شهر رمضان الذي ندعو أن يكون شهر خير علينا في مواجهة هذا الوباء الفتاك فأجهزة الكشف الطبية ومراكز التحليل هامة في منظومة القطاع الصحي كما أننا نرافع عن ضرورة انجاز مراكز صحية طبية متخصصة في معالجة الفيروس وهذا اعتقد انه توجه رسمي للدولة بعد أن تخرج من هذه الوباء الفتاك كما أكدنا على ضرورة الاهتمام بالجانب البشري الطبي المتخصص وتحفيزه ودعمه وقد أبانت كفاءة الأطباء المعيين بالمواجهة عن كفاءة عالية في التعامل مع الوباء الخطير المنتشر واعتقد أننا مطالبون اليوم بمراجعة شاملة لمنظومة القطاع الصحي لتحضيره أكثر للتعامل مع الأزمات المعقدة والأكثر تأثيرا في المجتمع كما اقترحت الاتجاه إلى ترقية دور الإعلام الصحي الذي يبقى هاما في مواجهة ما نراه إشاعات تشوه مجهود الدولة وتضعف من التعبئة وتبعث على القلق والتوجس لدى الرأي العام.

*ماذا عن أدوات التعقيم ودورها في مواجه انتشار الوباء؟

* إني أؤكد من موقعي كطبيب أن دور مواد التعقيم في مواجهة وباء فيروس “الكورونا ” يبقى بطبيعة الحال محدود للغاية وهذه الأدوات ما هي إلا تدابير وقائية وليست علاجية ويجب الانتباه إلى هذه المسالة جيدا إذ هناك فرق واسع بين الوقاية وهي سلوك استباقي وبين العلاج الذي يكون بعد تسجيل الإصابة بالداء ولكن نوصي بكل تأكيد على استعمال مواد التعقيم خاصة البسيطة منها في البيوت لأنها تحمي المواطن من أي مخاطر متوقعة جراء انتشار سريع ل”الفيروس الخطير ” ونؤكد في هذا السياق على ضرورة استعمال سوائل والمواد المعقمة بحذر ودون مبالغة وذالك في إطار محدود حين يتحرك المواطن فقط ولا يمكن استعمالها بطريقة عشوائية كما أني أنصح الأعوان وحتى بعض الشباب الذي يبادر إلى تعقيم الأحياء السكنية الى ضرورة توخي الحذر والحيطة وعدم تعريض حياتهم للخطر خاصة وإني أشاهد أن الكثير من المؤطرين لهذه العملية بالذات لا يرتدون الألبسة الواقية الضرورية ولا نجد تدابير وقائية نؤكد عليها كأطباء في هذه العملية الدقيقة لذا استغل هذه السانحة الإعلامية لنتقدم برسالة لكل من يعنيه الأمر انه يجب على الجميع توخي الحذر والحيطة في استعمال مواد التعقيم التي تسبب هي الأخرى إذا لم تراعى تدابير الوقاية أثناء الاستعمال أمراض في غاية الخطورة

*كيف ترون وضعية الوباء على ضوء المستجدات الأخيرة؟

*لا يمكنني في هذا المقام وإجابة على سؤالكم الهام إلا أن أجيب من موقعي كطبيب فالدولة لها الآن لجنة وطنية مكلفة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعرض المعطيات الوطنية عن انتشار “الوباء ” و”الوضعية الحالية التي تخص هذا الفيروس الخطير ” ثم أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعمل ضمن هذا التوجه وضمن تدابير تأطير الوضع بمشاركة كل القطاعات وطاقات الوطن بما فيها الإعلام الذي أؤكد أن دوره هام وفعال في إدارة جوانب هامة في الأزمة الصحية الخطيرة التي تواجه بلدان العالم وبلادنا الغالية وبالنسبة للوضعية الحالية فبكل صراحة يجب التأكيد على الحجر الصحي والإبقاء عليه وهو البديل المتاح مع وجود مؤشرات جدية للغاية تخص برتوكول العلاج المفعل الذي يحقق نتائج في غاية الأهمية حسب تأكيدات رسمية ولكن رغم هذا يجب الانتباه أن التعبئة الشاملة للمواطنين يجب أن تتواصل بنفس الإيقاع الحالي الذي يفرض صرامة في تطبيق الحجر الصحي ولا يمكن أن نجامل الوضع كثيرا فالوباء خطير للغاية ويتطلب حذرا ويقظة وتجنيدا لكافة القطاعات والمؤسسات بما فيها المجتمع المدني لمحاصرته والقضاء عليه بعون الله باردة صلبة .

*كيف تمارسون نشاطكم الطبي في هذه الظروف الصعبة؟

* إنني اسخر نفسي وجهدي لله وللوطن ولشعبنا العظيم في هذه الظروف الصعبة واعرض خدماتي في مختلف المجالات التي املك فيها خبرات هامة تحت تصرف الدولة الجزائرية وهو نبض كل طبيب جزائري غيور على وطنه وأني أمارس نشاطي المهني طبيب بشكل عادي وأتابع عن كثب بحكم اشتغالي أيضا في تنشيط برامج إذاعية واقتراب مع النشاط الخيري والجمعوي في مجالات دعم ومرافقة المرضى المصابين بأمراض مزمنة ونسخر كل جهدنا العلمي والبدني لمواجهة هذا الوباء الخطير الذي كشف في الحقيقة حاجة الدولة لمنظومة صحية نوعية ترتكز على الوقاية الصحية ودعم الأطباء وتحسين ظروف العمل المهنية وسنسعى بعون الله إلى تقديم مقترحات هامة بعد الخروج سالمين بإذن الله من الوباء الخطير إلى وزارة الصحة

*رسالتكم للمواطن في هذه الظروف الصعبة؟

*أدعو من “الوسط ” جميع المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي وتطبيق التدابير الوقائية في المنازل لحماية حياتهم وحياة أبنائهم كما أني أرجو أن تواصل السلطات مجهوداتها في التكفل بالحالات المصابة بالفيروس وتعمل على الاستفادة من دروس الظرف الصعب الذي يفرض في الحقيقة الانتباه إلى ثقافة الوقاية لتكون سلوك حياة كما يفرض الظرف مراجعة شاملة لوضعية القطاع الصحي خاصة في مجال إدارة الأزمات التي ترتبط بالقطاع وهي موجودة ومتوقعة في أي وقت والكورونا مثال حي يجب أن نستخلص منه الدروس والعبر وننطلق في بناء مؤسسات فعالة لإدارة القطاع برؤية عميقة يكون فيها العنصر البشري مفتاح النجاح.