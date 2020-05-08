رفع الحضر على مزدوجي الجنسية في غير محله 

* تعديل استراتيجي يخدم أمن الجزائر

بقلم: الدكتور حمزة خظري/كلية الحقوق جامعة المسيلة

إن المشروع التمهيدي المتضمن التعديل الدستوري جاء في ظروف خاصة داخلية و دولية، لذلك جاء سقف الإصلاحات الدستورية متأثرا بهذه الظروف لحد كبير جدا، و مع ذلك يمكن القول أنه مشروع يؤسس لمرحلة التحول نحو الجمهورية الجديدة، خاصة في مجال الفصل بين السلطات و الحد من الحكم الفردي .

الدستور الجديد و العقيدة العسكرية :

كان من الطبيعي على بلادنا أن تغيير في سياستها العسكرية في ظل تزايد التكالب على بلادنا و محاولة تقسيمها على غرار ما يحدث في عديد البلدان في محيطنا الإقليمي، التي قسم بعضها رسميا، و يجري العمل على تقسيم بعضها الآخر، و قد كان تساؤل رئيس الجمهورية جديا حول الهدف من محاولة بعض قوى الشر تعقيد الوضع في ليبيا، إن كان الهدف منه هو ضرب استقرار الجزائر ؟

لذلك أثمن من موقعي كباحث و كمواطن الاقتراح الذي جاء في مشروع التعديل الدستوري حول السماح لقواتنا بالمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج البلاد في إطار العمل الدولي و الإقليمي المشترك لاسيما على مستوى منظمة الأمم المتحدة أو الإتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية، ذلك لأن حفظ السلام خارج الحدود هو من عوامل حماية الأمن الوطني الجزائري، و عليه فإن أقل ما يقال على هذا التعديل هو أنه تعديل استراتجي يخدم أمن الجزائر و أم شعبها.

دسترة الحراك ضرورة وطنية

لاشك أن حراك 22 فبراير هو محرك التحول نحو الجمهورية الجديدة، و لا خلاف أن هذا الدستور ما كان ليكون لولا هذا الحراك الذي أعاد السلطة للشعب، لذلك فإن دسترة هذا الحدث في ديباجة الدستور هو ضرورة تاريخية كون أن التاريخ يشهد أن الدستور الجديد هو من إفرازات الحراك العظيم، هذا من جهة و من جهة أخرى، فإن دسترة الحراك توفر حماية قانونية لمفهومة و مجاله التاريخي من عديد المحاولات التي تسعى إلى تنفيذ أجندات سياسية و داخلية تحت شعار الحراك .

التمسك بمقومات الهوية ضمان للوحدة الوطنية

إني من الداعين و المتمسكين بعدم المساس بمقومات الهوية الوطنية و هي الإسلام و العربية و تمازغيت في أي تعديل دستوري، و ذلك لأننا في الجزائر فخورون ببعدنا العربي و الأمازيغي و الإسلامي، و أن ما يحاول عبثا خلق أزمة هوية في بلادنا كمن يحاول الحفر في الماء، و في السياق نفسه فإن عدم المساس بملف الهوية سيغلق لا محالة الباب أمام تجار الهوية الذي يحاولون في هذا الظرف الحساس أن يستعملوا ملف تمازغيت كأداة لتقسيم الشعب الجزائري الواحد و المتماسك.

رفع الحضر على مزدوجي الجنسية في غير محله

إن اقتراح رفع الحضر على مزدوجي الجنسية لتولي المناصب السامية في الدولة هو اقتراح في غير محله، لأنه من غير المنطقي و من غير المعقول أن يسمح لحامل جنسية أجنبية أن يشغل منصبا ساميا في البلاد، لأن ذلك سيجعله في حالة تعارض مصالح بين بلدي الأصلي و بلده المكتسب، و هذا إن حدث سيؤدي إلى نتائج كارثية، لذلك أقترح على نقيض مما ذهبت إليه لجنة الخبراء أن توسع قائمة المناصب التي لا يسمح بتوليها لمزدوجي الجنسية لا أن يرفع المنع على تولى المناصب المنصوص عليها حاليا في القانون المؤرخ سنة 2017 .

في أقل الحالات يجب أن يشترط على حامل الجنسية الأجنبية الراغب في تولى مناصب سامي في البلاد أن يتنازل على الجنسية الأجنبية حتى لا نستيقظ يوما على بلدنا يحكم بالأجانب .

إصلاحات عميقة في باب الفصل بين السلطات

لقد جاء المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري ثريا بالآليات التي من شأنها أن تعزز الفصل بين السلطات و من أهمها الحد من صلاحية رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر بين دورتي البرلمان، و إسناد صلاحية ترأس الرئيس الأول للمحكمة العليا المجلس الأعلى للقضاء، زيادة على إحداث منصب رئيس الحكومة بدل الوزير الأول، علما أن منصب رئيس الحكومة هو منصب سياسي يستقل فيه المسؤول عن الحكومة عن رئيس الجمهورية ببرنامجه السياسي الذي يستمده من الأغلبية البرلمانية .

حالة من تضخم تشريعي الحقوقي !!!

إن المطلع على اقتراح لجنة الخبراء يلاحظ أنها ارتقت بعديد الحقوق و الحريات إلى مصاف الحقوق و الحريات الدستورية دونما أي تأثير على ممارسة هذه الحقوق واقعيا، لذلك أرى أن هذا الاقتراح من شأنه أن يحدث حالة من التضخم الحقوقي ليس له أي تأثير على تطور المنظومة الحقوقية في بلادنا . فعلى سبيل المثال حرية ممارسة العبادات أو الحريات الدينية لغير المسلمين هي حريات مضمونة في القانون الجزائري منذ 2006 في القانون المتعلق بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين و لا فائدة من الارتقاء بها إلى مصاف الحقوق الدستورية لأنها حقوق مستغرقة في مجال حرية المعتقد.