رفع الحصانة عن نائبين من الأفلان فساد

طالب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي من رئيس المجلس الشعب الوطني سليمان شنين برفع الحصانة عن نائبين جديدين منتخبين عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية وهران ، بعدما تبين ضلوعهما في قضايا فساد .

الأمر يتعلق بكل من حبيب قدوري ومحمد الصغير مير والذين تبين ضلوعهما في قضايا فساد ، ومن المنتظر إحالة الملف على النائبان لإبداء رأيهما في التخلي عن الحصانة طواعية أو إحالة ملفهما على اللجنة القانونية ، من ناحية أخرى فقد برمجت اللجنة القانونية بالمجلس الوطني جلسة بتاريخ 2مارس المقبل للتصويت عن تجريد النائب عبد القادر واعلي من الحصانة البرلمانية من عدمه بعدما رفض التنازل عنها اثر متابعته قضائيا على خلفية ثبوث ضلوعه في قضايا فساد مع علي حداد ومنح امتيازات غير مستحقة لشركته.

محمد بن ترار