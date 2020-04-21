رفع الحجر الصحي مرهون بالتزام المواطنين

* توفر مؤشرات إيجابية في مواجهة كورونا

* عملية وطنية لحصر أضرار الأزمة ووجهة الإعانات

*عهد عبادة شخص الرئيس قد ولى

أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد أمس أن حصيلة تبرعات المواطنين ضمن عملية التضامن مع المتضررين من انتشار وباء كورونا بلغت 230 مليار سنتم بالعملة الوطنية وما قيمته مليون دولار بالعملات الأجنبية.

وذكر بهذا الصدد أن هذه المداخيل ستوزع بعدل وشفافية على المتضررين تحت إشراف الوزير الأول وإشراك الهلال الأحمر الجزائري إلى جانب جمعيات المجتمع المدني التي تشارك في العملية التضامنية وعمليات الإغاثة الجارية. وقال إن عملية مسح وإحصاء وطني جارية اليوم للتعرف بدقة عن الجهات التي ستتوجه لها الإعانة إضافة إلى تقييم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالعمال الذين اضطروا لفقدان مناصب عملهم جراء تطبيق الحجر الصحي.

وبشأن رفع الحجر الصحي ذكر محمد السعيد أن القرار في يد الخبراء الصحيين بشكل مباشر فهم الأقدر على تقييم الوضع ورصد تطور انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن الإحصاءات الأخيرة تبشر بتحسن الوضع بتناقص عدد الإصابات والوفيات وارتفاع الحالات التي تماثلت للشفاء داعيا المواطنين إلى مزيد من الصبر والانضباط والمساعدة على التعجيل بموعد رفع الحجر الصحي بالتزام إجراءات الوقاية.

وبعد أن ذكر بنشاط الرئيس تبون في الأسابيع الأخيرة لاسيما خرجته الميدانية إلى مستشفى بني مسوس والصيدلية المركزية ولقاءه بالخبراء أكد أنه يتابع تطورات انتشار الفيروس وتبعاته عن كثب وعلى مستوى كل أنحاء القطر كما يتابع تطورات الوضع في الساحل الإفريقي.

ومن جهة أخرى نوه محمد السعيد بالتعليمة التي أرسلها الرئيس تبون إلى جميع الإدارات المركزية والمحلية بتفادي ذكر عبارات باسم رئيس الجمهورية أو بناء على تعليماته أو بفضله أو وفق برنامجه، مشيرا إلى أن عهد عبادة شخصية الرئيس قد ولى وقد سبق أن ألغى تبون ذكر كلمة الفخامة في خطاب القسم.

وبشأن وضع حرية الصحافة وتواجد صحافيين في الحبس وغلق مواقع إخبارية ذكر الناطق باسم الرئاسة أن رئيس الدولة يبذل قصارى جهده لتحقيق حرية التعبير وتزويد الصحافة بجميع الإمكانيات لتجسيد ذلك شرط التخلي عن الممارسات السابقة والالتزام بحدود القانون والأخلاق والآداب العامة مذكرا أن الدولة لن تتسامح مع تحويل مهنة الصحافة إلى فرصة للسب والشتم والقذف لاسيما في حق شخص رئيس الجمهورية.

وعن التزام الجزائر الصمت تجاه الهجمات الإعلامية للمخزن المغربي تجاه رئيس الجمهورية رد محمد السعيد بأن الجزائر لا تريد تضييع وقتها وطاقتها في الرد على جهات لم تعد سعيدة بعودة دورها على الساحة الإقليمية والدولية كقوة إقليمية مدعوة للعب أدوار أساسية. وعن كيفية مواجهة تقلبات سوق النفط ذكر بالتدابير التي اتخذتها الدولة بتقليص حجم الاستيراد ب30 بالمائة وإلغاء النفقات الخاصة بالدراسات وتعليق إطلاق المشاريع الجديدة مستبعدا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

أما عن فشل ترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة لتمثيل الأمين العام الأممي في ليبيا أشار محمد السعيد إلى أن لعمامرة لم يرشح نفسه ولم ترشحه الجزائر بل رشحه الأمين العام انطونيو غوتيريس وعلى عاتقه يقع الفشل الذي كان وراءه حسب محمد السعيد استجابة لمصالح إقليمية مرتبطة بالنزاع مذكرا أن حل الأزمة الليبية لن يتم دون الجزائر وضد مصلحتها.

أما التغييرات الأخيرة في المؤسسة العسكرية فأدرجها المتحدث الرئاسي ضمن تصور رئيس الجمهورية الجديد لدولة القانون والمؤسسات.

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