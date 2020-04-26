رفع الحجر الصحي على 380 شخصا قدموا من الإمارات ببومرداس

غادر مساء أمس السبت 380 شخصا الحجر الصحي بعدما خضعوا له بإقامة المعهد الجزائري للبترول ببومرداس.

ويأتي الإجراء في إطار تنفيذ التدابير الإحترازية للوقاؤة من تفشي وباء فيروس كورونا.

وذكرت مصالح ديوان الوالي، للإذاعة الوطنية، بأنه تم تسريح ورفع الحجر الصحي الإحترازي بحضور السلطات المحلية والولائية، عن 380 رعية جزائرية، قدموا من دولة الإمارات العربية المتحدة ،بعد انتهاء المدة المحددة لهذا الإجراء “14 يوما”.

وتم ترحيل عبر ولايات الوطن جزء من الأشخاص الذين استفادوا من الحجر الصحي، حسب نفس المصدر من على متن حافلات وضعتها مصالح النقل في المتناول فيما استقبل الجزء المتبقي من المسرحين من قبل أهاليهم وذويهم الذين تكفلوا بنقلهم إلى منازلهم.

من جهته أكد مدير السياحة والصناعات التقليدية، الوردي عبيدي، بأن الهيئات المعنية بدأت في تنظيف وتعقيم كل مرافق هذا المبنى