رفع الحجر الجزئي سبب زيادة ارتفاع حالات الإصابة

الوسط TV
عن إلياس بن عبيد 1

#جريدة_الوسط #وزارة_الصحةرئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين ورئيس الجمعية الوطنية للتكوين المتواصل

Publiée par ‎جريدة الوسط journal el wassat‎ sur Mardi 14 juillet 2020

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