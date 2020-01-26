رفع التبادل التجاري إلى 5 ملايير دولار

أنقرة تعترف بحساسية الوضع الليبي الجوار

تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى

اتفق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره وضيفه الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان على رفع مستوى التبادل التجاري مع تركيا إلى 5 مليارات دولار مع إزالة العقبات أمام زيادة الاستثمارات والعمل المشترك بين تركيا والجزائر كما تم الاتفاق على السعي الدائم واليومي لحل أزمة ليبيا سلميا عن طريق الحوار بين أطراف النزاع كما تقرر في مؤتمر برلين .

وخلال ندوة صحفية مشتركة عقب المحادثات التي جمعت بين رئيس الجمهورية ونظيره التركي رجب الطيب أردوغان قال الرئيس تبون أن العلاقات مع تركيا تمتد عبر التاريخ وهناك آفاق لتطويرها مؤكدا في هذا السياق أنه اتفق مع الرئيس التركي على كل شيء، وعلى إمضاء الانطلاق إلى الأمام والذي سيتوج كما قال قيامه بزيارة إلى إلى تركيا قريبا، لعقد أول مجلس بين البلدين هناك كما أوضح الرئيس تبون أنه تم الاتفاق على رفع مستوى التبادل التجاري مع تركيا إلى 5 مليارات دولار.

وبخصوص التعاون في جميع الميادين لحل الأزمة الليبية سلميا عن طريق الحوار البناء بين جميع أطراف النزاع أكد الرئيس عبد المجيد تبون انه اتفق مع الرئيس التركي على السعي للسلم في ليبيا واتباع ما تقرر في مؤتمر برلين الذي أكد على أهمية مقاربة الجزائر في هذا الملف المعقد مضيفا في هذا السياق أنه سيتتبع مع الرئيس التركي، يوميا، وبدقة، كل المستجدات على الساحة الدولية .

بدوره أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لى إزالة العقبات أمام زيادة الاستثمارات والعمل المشترك بين تركيا والجزائر وفيما يخص أزمة ليبيا أوضح الرئيس التركي إن التطورات في ليبيا تؤثر مباشرة على الجزائر، مشدداً على أنه لا حلول عسكرية للأزمة الليبية مؤكدا أن بلاده تجري اتصالات مع الدول الإقليمية للوصول إلى وقف النار ومباشرة العملية السياسي .

وقد توجت هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس دولة منذ انتخاب تبون رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر الفارط بتوقيع الرئيسان الجزائري والتركي على إعلان مشترك لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا.

باية ع