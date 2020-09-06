رفض لعرض تعديل الدستور على البرلمان الحالي

الحقوقي خبابة ” الوسط ” : البرلمان الحالي انتهت صلاحياته

رفضت العديد من الجهات السياسية والحقوقية مسعى عرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه للنقاش عقب المصادقة عليه أمس من قبل مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون , وحجتهم في ذلك كما جاء على لسان الحقوقي عمار خبابة أن البرلمان الحالي لا يقدم ولا يؤخر في شيء بعد كشف مستور تشريعيات 2017 الأربعاء الفارط خلال محاكمة النائب عن حزب الأغلبية بهاء الدين طليبة , وفي نفس الإطار يرى جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن البرلمان الحالي فاقد لشرعيته وبالتالي من الأجدر أن يمر الدستور الجديد عبر الاستفتاء الشعبي مباشرة.

أعاد ملف محاكمة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة رفقة نجلي الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس من قبل محكمة سيدي أمحمد والتي تزامنت مع اقتراب عرض وثيقة التعديل الدستوري على البرلمان إلى الحديث بقوة عن مطالب حل البرلمان الحالي ورفض رفضا مطلقا لعرض وثيقة تعديل الدستور للمناقشة على الغرفتين البرلمانيتين وفي هذا السياق أفاد المحامي والباحث القانوني عمر خبابة ل” الوسط ” أن الرأي العام كان يدرك التلاعبات بقوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية التي جرت في ظل النظام السابق قبل كشف المستور من قبل النائب بهاء الدين طليبة ونجل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بأروقة محكمة سيدي امحمد وبالتالي كما أوضح فان البرلمان الحالي لايقدم ولا يؤخر بالنسبة لوثيقة الدستور الجديد الذي يريد منه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بناء جزائر جديدة تحدث قطيعة جذرية مع ممارسات النظام السابق لذلك –كما يضيف كان جدير برئيس الجمهورية عرض المشروع السياسي مباشرة على الاستفتاء الشعبي الذي اختار له تاريخ اندلاع الثورة التحريرية الفاتح من نوفمبر القادم كما يخول له الدستور من صلاحيات.

وفي نفس الإطار أكد المحامي عمر خبابة أن البرلمان الحالي وباقي المجالس المنتخبة انتهت صلاحياتها لأننا ذاهبون إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة كما لمح إليه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة كما أبرز نفس المتحدث أن قرار عرض التعديل الدستوري على البرلمان أن تم قد يراد منه اطلاع الرأي العام على الوثيقة عبر البرلمان ووسائط الإعلام المتابعة لأشغاله لا غير .

وفي نفس الموضوع كشف رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام أن مصادقة البرلمان بغرفتيه على الدستور مرفوض رفضا مطلقا نظرا للبرلمان الحالي فاقد لشرعيته الشعبية لذلك يجب حسبه تمرير التعديل الدستوري عبر الاستفتاء الشعبي مباشرة لما فيه من احترام للسيادة الشعبية التي تنعدم في البرلمان الحالي المحكوم من قبل أغلبية لم ينتخبها الشعب بل وصلت عن طريق ما يسمى بالشكارة والتزوير وهو ما يجعل عرض الدستور الجديد على الهيئة التشريعية عارضا أخلاقيا.

عطار ب