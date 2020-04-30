رفض الإفراج المؤقت عن الجنرال المتقاعد علي غديري

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، الإفراج المؤقت عن الجنرال المتقاعد، علي غديري.

وبحسب محامي غديري، خالد بورايو، فإن القاضي المسؤول عن الملف طلب الحصول على معلومات إضافية.

وتم إيداع المترشح السابق للرئاسيات، علي غديري الحبس المؤقت، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، علي غديري، شهر جوان الفارط.

ويلاحق غديري، بتهمتين الأولى تتعلق بـ “المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني، أما الثانية فهي “المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني”.