” رغم نجاح للاعتصام لبينا دعوة الوزير للحوار “

أشادت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، في بيان لها، أمس، بالنجاح اللافت لاعتصامها، أمام ملحقة وزرة التربية بـ”رويسـو”، في اليوم الثاني من الإضراب، الذي شهد مشاركة قياسية لمناضليها، قاربت الألفين مساعد ومشرف تربوي، قدموا من كل ربوع الوطن، من أجل تحقيق مطالبهم المهنية و الاجتماعية المشروعة.

من جهة أخرى، كشف ذات البيان، أن النقابة قد لبت دعوة وزير التربية، بعقد لقاء ثنائي معها، بتاريخ 05 من مارس المقبل، وهذا من باب حرصها على السلم التربوي، وإيمانا منها بأفضلية وجدوى الحوار، كوسيلة مثلى لفك النزاعات الجماعية مع الوصاية، معبرة بالمناسبة، عن أملها في أن يكون حوارا جادّا، مسؤولا وبناء، يـتوّج بإيجاد الحلول المنصفة والعادلة، خاصّة بالنسبة للملفات الإستعجالية.

كما دعت النقابة مناضليها، للاستعداد لكل الخيارات التي قد تتبناها، في حال عدم وفاء الوزارة بوعودها، لأنّ انعدام الثقة في الوزارة، يبقى الهاجس الأكبر الذي يؤرقها، وبالتالي عليها تبديده بقرارات استعجالية ميدانية، تكون في صالح المساعدين والمشرفين تربويين، كبادرة حسن نيّة، معتبرة بذلك، إنّ لقاء 5 مارس2020 ، سيكون محطة فاصلة وحاسمة في تاريخها النضالي المستقبلي.

وتجدر الإشارة، أن نسبة الإضراب الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين، في يومه الأوّل، قد بلغت89.93 بالمائة، الأمر الذي يدل، على الاستجابة الواسعة والنوعية، للإضراب في المتوسطات والثانويات، عبر كامل ربوع الوطن.

مريم خميسة