رضا تير:الندوة الوطنية للانعاش الاقتصادي وُجهت بالأساس لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

صرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي السيد رضا تير خلال نزوله على الاذاعة الوطنية صباح اليوم بان ندوة الإنعاش الاقتصادي حدّدت مراحل الوصول إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على المنتوج الوطني.

و ان هذه الندوة سمحت بتحديد مراحل الدخول في اقتصاد حقيقي يعتمد على المنتوج الوطني على المدى القصير. مضيفا بانها وُجهت بالأساس لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للإصلاحات الهيكلية للقطاع الاقتصادي

وقال رضا تير الندوة وضعت جدولا زمنيا للإصلاحات بأهداف محددة تنجز على مراحل وتهدف للقضاء على العوائق البيروقراطية بحلول 31 ديسمبر على المدى القصير

تحديد أهداف قصيرة المدى تمتد إلى غاية 2021 ترمي إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات بمقدار 5 ملايير دولار.