رشيد غزال يكسر نحسه التهديفي بهدف استعراضي

ج.ن

وقع الدولي الجزائري رشيد غزال على أول أهدافه في هذا الموسم، بألوان نادي فيورونتينا، بعد فوز أمس الأربعاء على مضيفه ليتشي (3-1) ضمن الجولة 33 من البطولة الايطالية لكرة القدم.

وسجل لاعب الخضر الذي خاض كامل المواجهة، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (38) عن طريق مخالفة مباشرة، بعدما سبقه لشباك المنافس زميله كييزا (د 6)، فيما أحرز الهدف الثالث اللاعب كوتروني (د 40)، بينما قلص الفارق للفريق المحلي اللاعب سكاخوف قبل دقيقتين عن نهاية الوقت الرسمي للمباراة.

ولم يتمكّن غزال مِن هزّ الشباك منذ الـ 6 من جانفي 2019، تاريخ خوضه مباراة فريقه ليستر سيتي والمُنافس نادي نيوبورت كومتي، لِحساب الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس إنجلترا. حيث سجّل حينها الهدف الوحيد لـ “الثعالب”، وخسر فريقه بِنتيجة (1-2) وخرج من السباق.

وبعد مشاركته في 17 مباراة، سجل اللاعب الجزائري، المعار من ليستر سيتي الانجليزي، هدفه الأول في الموسم، كما كان وراء ضربة الجزاء التي تحصل عليها فريقه وضيعها زميله بولغار في الدقيقة العاشرة.

وبهذا الفوز، تحافظ “الفيولا” على مركزها الـ 13 في “الكالتشيو” الايطالي برصيد 39 نقطة، أما ليتشي فيتواجد ضمن المنطقة المهددة بالسقوط، باحتلاله الصف الـ 18 بمجموع 29 نقطة.

ويلعب المهاجم رشيد غزال (27 سنة) مع فريق فيورنتينا مُعارا منذ الصيف الماضي، ولِمدّة موسم واحد. حيث مازال مُرتبطا مع نادي ليستر سيتي بِعقد تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022.

وشارك رشيد غزال في 15 مقابلة أساسيا في بطولة إيطاليا للموسم الحالي، من أصل 33 مباراة خاضها فريق فيورنتينا.