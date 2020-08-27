رسميا.. فرنسا تهزم الجزائر في صراع حسام عوار

ج.ن

فاز منتخب فرنسا بصراعه مع نظيره الجزائري، فيما يخص المستقبل الدولي لحسام عوار الذي تألق بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة مع ناديه أولمبيك ليون خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتواجد لاعب الوسط الموهوب ضمن القائمة التي أعلن عنها اليوم الخميس ديديي ديشان، مدرب فرنسا، للمشاركة في المواجهتين أمام السويد وكرواتيا، ضمن منافسات النسخة الثانية من دوري أمم أوروبا، والمقررتين ليومي 5 و 8 سبتمبر المقبل على الترتيب.

ومن المنتظر أن يعول المدرب الفرنسي على عوار لبضعة دقائق في مواجهة وحيدة على الأقل، ليضمن حصوله بشكل نهائي على الجنسية الكروية الفرنسية.

خطوة عوار خلفت انقساما كبيرا في صفوف الجماهير الجزائرية بين أطراف تدافع عن حق اللاعب في اختيار المنتخب الذي يريده، وبين أطراف تتهمه بالخيانة.

وشكلت دعوة ديديي ديشان الرسمية اليوم، للاعب ليون حسام عوار مفاجأة كبيرة للفرنسيين والجزائريين معا، الاتحادية الفرنسية اختارت أهم توقيت لغلق ملف عوار لصالحها قبل أن ينتقل إلى خارج فرنسا خلال الأيام القادمة، ويصبح ابتعاده عن الديكة ممكنا لتأثيرات خارجية.

وفضل الفرانكو جزائري حسام عوار السير على خطى زميله في أولمبيك ليون الفرنسي نبيل فقير، واختار تمثيل الديكة الفرنسية على حساب المنتخب الجزائري رغم إلحاح والدته على تمثيله “للخضر”.

وتبخرت أحلام الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ومدرب الخضر جمال بلماضي وكل عشاق المنتخب في رؤية النجم الصاعد لنادي أولمبيك ليون الفرنسي حسام عوار بألوان الخضر، في سيناريو مشابه كثيرا لزميله في أولمبيك ليون نبيل فقير الذي صرح بأنه سيلتحق بالخضر قبل أن يفند بعدها بساعتين فقط الأمر ويؤكد بأنه سيمثل فرنسا بعد خضوعه لضغط رهيب من مسؤولي نادي ليون وعلى رأسهم الرئيس أولاس، الذي يكون قد أثر بنسبة كبيرة في خيار عوار الذي أدار ظهره للخضر، الأمر الذي يعتبر خسارة كبيرة للمنتخب بالنظر إلى مستوى اللاعب المستهدف من كبار القارة العجوز.

ويرتبط حسام عوار مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023. لكنه قد يترك الفريق الفرنسي هذه الصائفة، كون عديد الأندية الأوروبية الكبيرة ترغب في الإستفادة من خدماته.