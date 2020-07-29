رسميا شباب بلوزداد بطلا لموسم 2019-2020

صادق أعضاء المكتب الفيدرالي اليوم الأربعاء.، وبصفة رسمية، على المقترح الثالث كصيغة لإنهاء الموسم الكروي 2019-2020، بعدما حاز على غالبية أصوات أعضاء الجمعية العامة.

وتم إعتماد شباب بلوزداد بطلا للموسم الكروي 2019-2020، وصعود الأندية الأربعة الأولى من المحترف الثاني إلى المحترف الأول، مع إلغاء نزول الأندية الثلاث من المحترف الأول إلى الثاني.

وسيمثل الجزائر قاريا الموسم المقبل، الأربعة الأوائل في جدول الترتيب، بحيث سيشارك شباب بلوزداد ووفاق سطيف في رابطة الأبطال، في ما سيمثل كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل الجزائر في كأس ” الكاف”.

وسيتشكل القسم الثاني الموسم المقبل من 18 ناديا، بحسب نظام المنافسة الجديد المصادق عليه من قبل أعضاء الجمعية العامة.

على أن يتشكل القسم الثالث من 6 أفواج، منها 4 في الشمال وقسمين في الجنوب.