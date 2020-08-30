رسميا …الرابطة تكشف عن الترتيب النهائي للمحترف الأول

حسمت الرابطة المحترفة لكرة القدم، الجدل بخصوص هوية ممثل الجزائر الثاني في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وهذا بعد صدرور الحكم النهائي ” للتاس” بخصوص قضية الداربي بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وأعلنت هيئة مدوار اليوم الأحد، عن ترتيب البطولة الجديد بعد خصم 3 نقاط من المولودية، وإسترجاع الإتحاد لنقاطه المخصومة بناءا على حكم المحكمة الرياضية الدولية.

وبناءا على تطبيق خاصية المعامل، من قبل الإتحاد الجزائري للعبة الصادرة يوم 30 جويلية الفارط، فقد عادت المرتبة الثانية لمولودية الجزائر بـ1.70 على حساب وفاق سطيف الذي حل ثالثا بـ1.68، في ما تواجدت ” الجياسكا” في المرتبة الرابعة برصيد 1.63

وسيشارك زملاء حشود في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل رفقة البطل شباب بلوزداد، على أن يشارك الوفاق السطايفي في كأس ” الكاف” رفقة شبيبة القبائل.