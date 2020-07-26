رسميا…الجزائر ستشارك في كأس العرب 2021 بقطر بالمنتخب المحلي!

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تلقيها دعوة من الإتحاد الدولي للعبة، للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات، التي ستجرى في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من السنة المقبلة بقطر.

وأكدت ” الفاف” في بيان عبر الموقع الرسمي اليوم الأحد، أن الجزائر ستشارك بالمنتخب المحلي، الذي يقوده مجيد بوقرة المعين مؤخرا، في أول تحدي لهذا الأخير.

وبحسب ما كشفته الإتحادية، فإن المنافسة ستقام خارج تواريخ ” الفيفا”، وسيكون معني بها المنتخب المحلي فقط.

وكان الإتحاد الدولي للعبة، قد وجه الدعوة لـ22 منتخبا عربيا في كأس العرب قطر 2021 التي ستقام شهر ديسمبر من السنة سالفة الذكر، بهدف اختبار ملاعب والمرافق المجهزة لكأس العالم 2022.