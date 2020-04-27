رسالة في الانحطاط

بقلم: الوليد فرج

دون توخي أي تحفظ ، و حالة هذا الخوف الجارف المتنامي يوما بعد يوم على مستقبل هذا الوطن الذي صار العيش فيه دون أي مقوم أخلاقي نهضوي يشعرنا بأمل بداية جديدة كان الشعب يصبو إليها من خلال ثورته البيضاء التي فجرها في نهاية فبراير من العام الماضي .

إن ما انكشف من ردود فعل مرهقة من نخبة يفترض فيها أنها عقل و مصدر أفكار أي تحول ديمقراطي ، يرجعنا إلى الجزم بان استقالة النخب سابقا من الفعل السياسي كانت استقالة ضعف الرأسمال الثقافي و ضيق أفق فكري ، في الوقت الذي كانت هذه النخب تتحجج بأنها ضحية السياسات الشعبوية التي كانت تنزع إليها النخب السياسة .

إن المتأمل في الفعل باعتباره نتاج فكر هذا الفكر المعبر عن كينونة الفعل ، يوحي بالهشاشة و السطحية التي يعاني منها المثقف ، حتى ذلك الذي انخرط في فعل عمومي أو أيده ، فيجد نفسه وضع دفاعي اضطراري يسوق الحجج لاختياره ولو كانت واهية و عليه تأسيس أحكام قيمية يتصدى من خلالها للأفعال و الأحكام المغايرة ، هنا تنكشف الانغلاقية التقليدية للمثقف الناقص ، فبمجرد أحس بتحرير حيز عمومي ، استنهض الروح العدائية الرافضة للآخر حاشدا لها مجموعة أفكار خارجة عن سلة الأفكار المنطقية .

إن المفترض في ساحة المثقف هي ساحة المناقشات العنيدة و العميقة ، ولا يستلزم للمثقف أن يتسلق جبلا أو يعتلي منبرا ليقول ما يريد قوله من الأعالي أو يصرح ما تمليه عليه ثقافته من شاهق .

نثير هنا فكرة قول الحقيقة للسلطة ، التي لا نراها ضرب من الخيال أو المثالية ، بل يكفي هنا عقد مقارنة بين البدائل المتوفر و انتخاب واصطفاء الأنجع منها و تقديمه في الوقت المناسب للمهمة التي يرجى فيها أن يكون أكثر فائدة لإحداث التغيير الصائب.

أن تجد مثقفا كبيرا يرد على انتحال الأفكار بدمغ حجة غيره بتهمة الحدية و الثنائية في زمن الأحادية!!! و هذا الحكم بقي دون أساس فلا ندري أي أحادية يتحدث عنها الأستاذ الكبير ؟

أمام هذا الاستعجال لا يمكن الحكم على قول هذا الأستاذ إلا بالاندفاع في السقوط تحت رهق فورة عاطفية إقصائية تنم عن انحصار يعادي المغاير ، مجانبا للموضوعية .

إن هذا الوضع المتردي الشاخص أمام أعيننا يدفعنا إلى إعادة التفكير في جميع الموجودات الثقافية الفاعلة و تراكيبها ، فحين يعجز أستاذ فلسفة كبير على توصيف واقع تتشاكل فيه الجدليات و تتشابك فيه الثنائيات عبر محاور متعددة واضحة الملامح و بينة المعالم ، لا تخفى على ابسط ملاحظ ، هنا نكون أمام نداء رجعي مزال صاحبه تحت وطأة تخايلات اندثرت و تلاشت ، تحت وطأة تدافع المفاهيم الحديثة و المعاني الجديدة المتولدة من أدوات و وسائل العولمة .

لعل الالتباس الذي وقع فيه الأستاذ الكبير وقوله بالأحادية ، مرده مظاهر المواطنة الرقمية و الهويات الالكترونية الجديدة ، الرافضة للحدود الوطنية أو ما اصطلحنا عليه سابقا بالمواطن الكوسموبوليتي الذي نجح في القفز على عدة مفاهيم مادية و عدة معاني تقليدية معتمدا على الفضاء السيبراني كميدان للتداول الرقمي الأفقي ما خلقه من تمازج و تخالط . ورغم ذلك لم ينجح في الانفكاك من دوائره الإيديولوجية وبناه الفكرية فجاءت ثورته أداتية. على مستويات التداول الرقمي الفضائي . قطبيا ثنائيا بنفس الملامح التقليدية على مستوى الأفكار الأساسية و المفاهيم الرئيسية . مع تغير في الفواعل وميدان التدافع التى تعولمت بفعل هذا الانفجار في تكنولوجيات الاتصال و التدوال ، بنقله من الحيز المادي إلى عالم النقطة السيبراني الافتراضي الهلامي ، وابرز مثال يذكر في هذا الصدد لاستيضاح تطور المفاهيم هو مفهوم السوق الذي انتقل من مفهومه التقليدي بانه ذلك الحيز الجغرافي المادي الذي يلتقي فيه العرض والطلب إلى مفهوم جديد حيث صار السوق مجرد نقطة رقمية افتراضية داخل فضاء سيبراني .

هذه الثورة الرقمية فشلت في تبديل المعاني الفكرية الكبرى و البنى الأيديولوجية التقليدية ، داخل الأمم القديمة التي تحصنت من هذه الثورة الرقمية في أمواجها الثقافية و غزوها المهدد للمنظومات التربوية ، والتي نراها اليوم نجحت في الانبعاث كقوى عالمية محافظة على مقوماتها الحضارية الفكرية ، محافظة على القطبية الثنائية السننية ، المؤسسة للوجود .

بعيدا عن هذا التوصيف يبقى البحث عن الأحادية في الوجود -التي يقول بها الفيلسوف الكبير- دون معنى فمنذ البدايات الأولى انبنى الوجود على التقابل و الثنائيات و تدافع الأضداد و تخالق الأنواع المختلفة من الأزواج . فأي أحادية ينادي بها ؟

إنني لا أتصورها إلا في ميدان الدراويش و الروحانيات التي تسعى إلى الحلول و الرجوع إلى الأصل الأول . ولا أظن أن الأستاذ الكبير اعترته نوبة صوفية .

يبقى الفيلسوف الصغير غارق في أوحال التهافت السمج و التهتك الفارغ مع قطيع صار قطعة منه ، بخرجات تافهة ورطه فيها طنين البعوض الالكتروني ، الذي اتخذ منه مرتعا شوه به صورة المثقف . و رغم ذلك نجد التوافه المنتشر في المرافق العمومية تساعد على نشر مثل هذه الرداءات في غياب جهات رقابة الأخلاقيات الاجتماعية ، فلم يعد هناك أي مانع في أن يسقط المرفق العمومي في التناقض بين عناصر كان تجد مثلا هذا التافه يسخر و يتهتك حول فعل عمومي بخلفية فارغة و هو شريك في شيء عمومي آخر بل بلغ به الأمر محاولاته البهلوانية لتشويه كل ما هو عمومي ، و الأسباب في غاية البساطة هى تورط الشيء العمومي في إدارته وسط التوافه و المحاور الرديئة ، وإلا لما كنا نسمع بهذه الرداءة في تسيير الشأن العام و التفاهة تحوم حولها .

إن هذه الظواهر تدفعنا للتساؤل عن المستوى الحقيقي لما يسمى النخب الثقافية ، و قيمة الرأسمال الثقافي داخل مجتمعنا و الإمكانية الحقيقة المتوفرة و الأدوات الفكرية التي يمكن الاعتماد عليها للنهوض من هذا الانحطاط ؟

أجد منسوب الأمل ضئيل جدا أمام هذا الترهل و التفاهة ، نحن نواجه هذه النداءات الجوفاء المكرسة للرداءة والمدافعة عن مجازر فكرية تزيد المجتمع انحطاطا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تَعَلُق الحَجْنُ بِأَرْفَاغ العَّنْسِ : مثل يضرب لمن يلتصق بالشيء حتى يحقق مراده و أهدافه .

كتعلق الحجن وهو (القراد)

بأرفاغ العنس : وهي بواطن الفخذين و أصولها