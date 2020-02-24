رسالة تكشف تجاوزات والي تلمسان السابق

فجرت إطارات سامية من ولاية تلمسان في رسالة إلى السلطات العليا للبلاد فضائح كبيرة تخص تسيير ديوان الترقية والتسيير العقاري خلال عهد الوالي الأسبق “ن ع” أين تم تزوير عملية منح العديد من المشاريع لفائدة المقاول الهايشة المحبوس الذي تم دعمه بالعشرات من المشاريع التي نهب أموالها دون انجازها ليكون مصيره السجن في حين نجا المسؤولين من المحاسبة رغم ثبوث أدلة تدعيهم للتزوير.

هذا وأشارت الرسالة أن من بين المشاريع نجد مشروع 500 مسكن الذي لم ينجز لحد الآن ، حيث أن المقاول الهايشة قدم لانجازه مدة 06 أشهر وهي مدة غير معقولة ، ومادام أن المشروع كبير أحيل على اللجنة الوطنية التي رفضت تمرير المشروع الذي كان المقاول الهايشة قد باشر الأشغال في عملية حفر القواعد ل170 مسكن، فقرر الوالي بمعية مدير أوبيجيي أنداك بتقسيم المشروع ، وأمضى المدير على منح المقاول تسبيقات التي تحصل عليها المقاول دون انجاز المشروع ، حيث تحصل على أكثر من مليارين ، وهو ما أوصله إلى السجن في حين نجا مدير أوبيجيي من المتابعة بفعل نفوذ الوالي آنذاك ، هذا وقد طالب أصحاب الرسالة بفتح تحقيق في ملف الهايشة الذي قد يجر العشرات من الإطارات إلى التحقيق خاصة وان المشروع أنجز جزء منه بطريقة غير مطابقة وتوقف قبل أن تقرر تهديمه ما كلف الدولة خسائر بالملايير .

محمد بن ترار