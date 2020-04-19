رسالة إلى أرباب ثقافة الانزياح ..

بقلم: الوليد فرج

لعل المعنى المعجمي لانزاح عند ابن منظور في لسان العرب والذي فسره بالابتعاد و النأي معه لا يحتاج إلى جهد كبير في وصف وضعنا فهو يعكس ويلخص كل قول في واقعنا المهين.

لا يحتاج القائل إلى شاهد مثلما لا يحتاج النهار إلى دليل ، فالشواهد متمظهرة في حياتنا اليومية من تراجع في جميع مناحي الحياة ، من رداءة في تسيير مرفق عمومي ، أو تدنيات المستويات في البحث العملي ، إن لم نقل انعدام جديته بالمطلق ، أو تأخر في البرامج و بدائية الوسائل ، فحياة الأمم مرتبطة ارتباطا وجوديا بابتداعها و ابتكاراتها ، التي تخرج من رحم صروح الجامعات و مراكز البحث التي يفترض فيها أنها تأوي بين جناباتها خيرة أبناء المجتمع ، و أذكيائه.

إن الوضع المتردي الذي آلت إليه جامعتنا ، من تعاومها في مظاهر التسطيح و التفاهة و حيدتها في اغلبها عن الهدف الذي أسست لأجله ، فصارت الشهادات و الأسماء العلمية هي الهدف لنيل مركز اجتماعي ، يتفاخر به حامله ، أو تحصيل وضع مادي مريح يدفع عنه غيلة الزمن ، و يوفر له ما لا يوفره موردا آخر فصارت الجامعة مقصدا للتّعيُش و الاسترزاق و شرفة للتفاخر الباهت لا مركزا للإشعاع العلمي ، و موردا لنيل المعرفة و نشرها و تهذيب الأخلاق ، وتصويب و قيادة المجتمع ، و تسهيل حياته ، ومتى خرج العلم عن أهدافه تراجعت الحياة و انحطت و انحدر المجتمع الى درك التخلف . وفي هذا يقول المؤرخ الجغرافي العثماني حاجي خليفة المعروف بـ (كاتب جلبي) ، من موسوعي القرن 17 ميلادى : [… ومنها أن يقصد بالعلم غير غايته ، كمن يتعلم علما للمال أو الجاه ، فالعلوم ليست الغرض منها الاكتساب، بل الإطلاع على الحقائق و تهذيب الأخلاق ، على انه من تعلم علما للاحتراف لم يأتي علما ، إنما جاء شبيها للعلماء ، ولقد كوشِف علماء ما وراء النهر بهذا و نطقوا به لما بلغهم بناء المدارس ببغداد ، فأقاموا مأتم العلم ، وقالوا : كان ي يشتغل به أرباب الهمم العالية ، والأنفس الزكية ، الذين يقصدون العلم لشرفه، و كمال به ، فيأتون علماء ينتفع بهم و بعلمهم ، وإذا صار عليه أجرة تدانى إليه الأخسّاء و أرباب الكسل ، فيكون سببا لارتفاعهم ] ويسقط هذا القول الفيلسوف الان دونو على مسألة تسليع المعرفة ، التي تأتي من خلف البحث بالطلب ، فيصبح العالم او طالب العلم أداة تتحرك بمنحة او ثمن الجهة الممولة ، فيتولد السوقية و التدافع صوب المنح و الأثمان ، فتصير الجامعة من مركز معرفة و نور علم إلى سوق تافه ، مستقذرة بالقيم المادية و الزبائنية .

لم يخرج الفيلسوف ماكس فييبر عن هذا الطرح بوصف التفاهة في الجامعة بالمظهر الدارج فيها فصار من بعدا مألوفا في صورتها ، وشيئا غير غريب عنها ، ويشرك في نشر هذه التفاهة في الجامعة إلى القوانين الضابطة لسيرها والمنظمة للتعامل بين روادها و مسيريها و من يديرون شؤونها ، لا سيما بعد أن دخل أسلوب إدارة المخاطر في تسييرها . يقول : [انه ليس من العدالة أن نسائل القصور الشخصي لأعضاء هيئة التدريس أو لوزارات التربية ، فنجعلهم مسؤولين عن حقيقة أن هناك تفاهات عديدة تلعب دورا مؤثرا في الجامعات إنما شيوع التفاهة يعزي إلى قوانين التعامل البشري ، لاسيما تعامل عدة أطراف معا] ، مما أدى إلى سقوط الإبداع المعرفي رهن الزابونية لدى الشركات التجارية ، فولد تسطيح التخصص حسب طلب السوق ، فيصبح الأستاذ من خادم المعرفة و باحثا عن حلول مشاكل الحياة الاجتماعية إلى خادم شركات تجارية . فيظهر المتعلم المتخصص بهوية مؤسسية بدل المثقف الحر المؤمن بالمبادئ و القيم الذي تحركه الحوافز الأخلاقية .

من المستعصي أن يحصل العالم أو طالب العلم شتى العلوم و يراكم كل المعارف ، غير أن صواب المحتدى أن ينهل منها جميعا مقدارا ويعرف كل شيء عنها ، ويأخذ أساسياتها وفي هذا يقول باسكال : [بما انك لا تقدر أن تكون شاملا ، وان تعرف كل ما يمكن معرفته ، من كل شئ ، فأعرف من الكل بعضه ، فأجمل لك أن تعرف البعض من كل شيء ، من أن تعرف الكل من شيء واحد ، أن هذا الشمول لأجمل ، ولو تيسر لك الأمر أن لكان الأمر أفضل لك ، ولكن أن تعيّن الخيار فاختر هذا ، فهو ما يشعر به الناس و يعملونه ، يعمله والناس مصيبون في الحكم غالبا ] ، و الملاحظ أن الخروج عن حكم ونصيحة بسكال أدى إلى تدقيق الاختصاص الذي قاد إلى اللاجدوى، وتراجع قيم التفكير العلمي و أساسياته و خروجه عن مراميه النبيلة .

و أستمرء هنا قولا لإخوان الصفا : [أن أشد بلية على الصناعة (التخصص العلمي) وأعظم محنة على أهلها. ، هو أن يتكلم عليها من ليس أهلها ، ويحكم في فروعها و لا يعرف أصلها ، فيسمع منه قوله و يقبل منه حكمه ، وهذا الباب من أجل أسباب الخلاف ، الذي وقع بين الناس في المجالس ، ويتكلمون في الآراء و المذاهب ويناقضون بعضها بعض وهم غير عالمين بماهيتها فضلا عن معرفتهم بحقائقها و أحكامها و حدودها فيسمع قولهم العوام و يحكمون بأحكامهم فيَضِلّون و يُضِلّون وهم لا يشعرون ] .

و كأن إخوان الصفا وخلان الوفا يصفون واقعنا ، فعندما نجد رأس مؤسسة عمومية رسمية ، ضخت فيها الدولة مالا عاما وفيرا في زمن الحاجة ، لأجل تسيير الشأن الثقافي ، و تخطيط سياسة ثقافية و تنفيذها ، تعجز عن اتقاء مظنة انتحال الأفكار و شبهة السرقة الأدبية ، وما اغنى عنها في ذلك استنجادها بترسانة ممن تم وصفهم وتشخيص وضعهم في هذا المقال ، من الذين رفعوا عقيرتهم ، ضد القارئ الرافض لفضيحة انتحال العنوان الذي أتى على مقاس مستوى عقولهم واساليبهم التي انزاحت عن أصل المعرفة و الثقافة ،فاضحين مرة اخرى تفاهاتهم ، و رهق عقولهم.

ان المزايدات عن رفض المثقفين الأحرار الذي خرجوا في 22 فيفري لمناهضة العصابة المارقة التي سرقت حياتهم ، لن تقدر على الوقوف في وجههم اي عصابة جديدة ، ولن يرضوا بتبذير المال العام و صرفه على فضائح ثقافية . فزمن القوة الناعمة و جيل الشبكات و التداول الرقمي لن تقدر عليه اي عصابة سياسية او مالية او ثقافية . و كما قالت العرب صرّح المَحضُ عن الزُّبْدِ . و صه صاقع.