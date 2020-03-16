رزيق يطمئن: مخزون المواد الاستهلاكية يكفي لأكثر من سنة

طمئن وزير التجارة كمال رزيق المستهلكين حول توفر المواد الاستهلاكية في الاسواق.

وقال رزيق في منشور له على صفحته الرسمية في فايسبوك أن مخزون الجزائر من هذه المواد يكفي لاكثر سنة.

ونشر رزيق: اخي المستهلك لا داعي للهلع و تخزين المواد الاستهلاكية فما هو متوفر في السوق و المخازن يكفي لاكثر من سنة و الحمد الله.

لذا لا داعي للهلع وتغير نمطك الاستهلاكي والتخزين العشوائي للمواد الغذائية فالاجراءات المتخذة من طرف مختلف الدوائر الوزارية أثناء تحضيرها للشهر الكريم تؤكد الوفرة الكبيرة للمواد الاستهلاكية خلال كل السنة.

لذا لا للهلع و التخزين العشوائي اخي المستهلك و انت تحتفل بيوم المستهلك المستدام.. كل عام وانت اخي المستهلك بالف خير والجزائر في أبهى حلتها.

وحمى الله الجزائر من اي مكروه.