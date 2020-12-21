رزيق يتباحث مع السفير الفرنسي آفاق التعاون التجاري بين البلدين

استقبل وزير التجارة, كمال رزيق, الاثنين, سفير فرنسا بالجزائر, فرانسوا غويات, اين تباحث الطرفان حول سبل توسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وناقش الجانبان, خلال الاجتماع الذي تم بمقر الوزارة, العلاقات الثنائية وبحث آليات تطوير المبادلات التجارية البينية, و بالمناسبة, استعرض الوزير رزيق, الاستراتيجية الجديدة للقطاع المنبثقة من برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة الرامي إلى تخفيض الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات ,وفق ذات البيان.