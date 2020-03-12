رزيق يبدياستعداده لحلحلة اشكالات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تطوير نشاطهم

نوه وزير التجارة، كمال رزيق، بالدور الفعال الذي لابد للقطاع الخاص أن يلعبه في النهوض وتنويع الاقتصاد الوطني.

وقد أجرى الوزير رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أمس الأربعاء، محادثات مع وفد من منتدى رؤساء المؤسسات.

وأشار رزيق أن جميع المقومات والمؤهلات المادية والبشرية تملكها بلادنا، في ظل وجود إرادة لإشراك الجميع في بناء الجزائر الجديدة.

وأكد الوزير استعداده للمساهمة في حلحلة جميع الاشكالات المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم الرغبة في تطوير نشاطهم وتوفير وتقديم منتوجات نوعية في السوق الجزائرية.