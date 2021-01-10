رزيق يبحث مع رئيس كونفدرالية الصناعين والمنتجين سبل ترقية المنتوج الوطني

استقبل وزير التجارة كمال رزيق رئيس كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني حيث بحث الطرفان سبل ترقية و تعزيز المنتوج الوطني و مضاعفة الجهود لرفع حجم الصادرات.

حسب بيان الوزارة نشرته في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) فان هذا اللقاء الذي نظم أمس بمقر الوزارة يدخل في اطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها السيد الوزير مع مختلف الهيئات والمنظمات والجمعيات المهنية الشريكة مشيرا الى أن الوزير استمع خلاله الى مختلف انشغالات واقتراحات هذه الهيئة. في هذا الصدد أعرب رزيق أن دائرته الوزارية على اتم الاستعداد لمواصلة العمل مع الجميع للرقي خاصة بالمنتوج المحلي ومضاعفة الجهود لرفع حصص الصادرات خارج المحروقات”و يضيف ذات المصدر

للتذكير كان رزيق قد استقبل الخميس الماضي رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عاقلي حيث تباحث الطرفان حول آليات دعم المؤسسات الجزائرية في مجال التصدير