رزيق: “لدينا اكتفاء في المخزون الغذائي يكفي لأشهر طويلة”

أكد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الاحد 29 مارس، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون من الولاة لضمان التموين بالمواد الغذائية في كافة الولايات المحجور عليها صحيا.

وأضاف وزير التجارة أن كل الطاقم الحكومي يعمل وأنا من يقوم باستقبال المساعدات وتوجيهها للجهات المعنية، مؤكد تسجيل نقص في التموين بولاية البليدة خلال اليومين الاولين للحجر الصحي.

وبحسب وزير التجارة، فإن مخزون شهرين من مادة السميد تم استنزافه، حيث قال “اتخذنا الإجراءات الكفيلة نزولا عند تعليمات الوزير الأول لإعادة التوازن للسوق.

وطمأن وزير التجارة الجزائريين قائلا : “لدينا اكتفاء في المخزون الغذائي يكفي لأشهر طويلة”.

وقال كمال رزيق إنه لا يحق لأي تاجر التلويح بالإضراب الآن، مؤكدا انه تم إعطاء تعليمات للولاة باستخدام التسخيرة ضد التجار المضربين، كاشفا أنه سيجتمع مع ممثلي التجار للنظر في هذه القضية.

وقال رزيق “أعطينا التعليمات بوضع تسهيلات للتجار الذين يمتلكون سجلات تجارية، ولا يجب السكوت على عدم فوترة السلع المختلفة، هذه محاولة للتعدي على القانون”، مضيفا أن العملية منظمة بقوة القانون وهؤلاء يحاولون الدوس عليه ولن نسمح بذلك

وقال رزيق إن “الإضراب في هذا الوقت ونحن في حرب ضد عدو مجهول اعتبره خيانة”.